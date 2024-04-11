Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі міста. Зокрема, російські війська атакували місцевий ТЕЦ.

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Деталі атаки ворога

В четвер, 11 квітня, після 16 години, ворог завдав удару по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ. Відомо, що окупанти здійснили авіаційний удар КАБами.

В Сумській ОВА зазначили, що на місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, люди не постраждали.

Там повідомили, що наразі наслідки російського удару уточнюються.

Крім цього, в ОВА додали, що також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередьно – зі ствольної артилерії). Так, внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні.