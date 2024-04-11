В Україні продовжують ліквідовувати наслідки масованого ракетного та дронового удару, якого ворог завдав 11 квітня. Разом з тим окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Так, після обіду 11 квітня ЗМІ повідомили про те, що вибух пролунав у Сумах.

Читайте також Вдарили серед білого дня: який має вигляд Миколаїв після обстрілу балістикою

На Сумщині лунала повітряна тривога

О 16:12 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Мешканців закликали перейти до укриттів і не покидати їх до відбою.

О 16:21 Суспільне повідомило про те, що у Сумах пролунав вибух.

Звернімо увагу, що о 16:22 Повітряні сили ЗСУ написали про те, що у Полтавській області – ракетна небезпека. А ще через хвилину про те, що ракета типу Х-59 летить на Миргород.

Можемо припустити, що у Сумах пролунав вибух від роботи ППО. Ймовірно, оборонці неба намагалися збити російську ракету, яку запустили окупанти.

Уночі ворог завдав масованого удару

Так, у ніч проти 11 квітня російські військові завдали комбінованого удару різними типами ракет, а також ударними БпЛА. В основному повітряні цілі летіли на Львівщину.

У Повітряних силах згодом уточнили, що окупанти запустили 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області);

40 ударних БпЛА типу "Шахед" (із районів Приморсько-Ахтарськ – Росія, а також Чауда – Крим).

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).

Щоб відбити напад ворога залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Вдалося знищити 57 повітряних цілей ворога: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, 39 "Шахедів", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.