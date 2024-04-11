Ворог цинічно обстріляв цивільну інфраструктуру міста.
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Понівечений Миколаїв
За повідомленням місцевої влади, під час повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою застосування противником балістичного озброєння, у Миколаєві пролунали вибухи. А потім стало відомо й про влучання.
На місці "прильоту" загинуло четверо цивільних людей. Поранення отримали щонайменше 5 осіб, серед них – дівчинка-підліток.
У кількох багатоповерхівках повибивало вікна, пошкоджено двері та дахи. Крім того, пошкодження зазнала контактна мережа вуличного освітлення.
Також є пошкодження промислових об’єктів.
Сили оборони Півдня опублікували відео, на якому зафіксовані наслідки ворожої атаки.
Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня,
– йдеться у повідомленні.
Як виглядає місто після ударів балістикою: відео Сили оборони Півдня
Росіяни вдарили по Миколаєву / Фото Суспільне
Чергова масована атака по Україні 11 квітня: що відомо
- Вночі та вранці 11 квітня окупанти атакували Україну різним озброєнням.
- Зокрема, противник випустив 40 дронів та 33 ракети різного типу.
- Силам ППО вдалося збити 39 безпілотників та 18 ракет.
- Під ударом опинилися енергетичні об'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Одеській та Київській областях.
- Зокрема, пошкодження зазнали підстанції "Укренерго" і теплостанції ДТЕК.
- Росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Через це ПАТ "Центренерго" втратило 100 відсотків своєї генерації. Раніше окупанти знищили Зміївську ТЕС на Харківщині та окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині, які також належали підприємству.
- У Повітряних силах розповіли, що бойова робота тривала 8 годин.
- В Офісі президента назвали обстріли росіянами ТЕС геноцидом та екоцидом.
- А сам Зеленський зауважив, що Україні потрібні від союзників ППО та оборонна підтримка, а не "тривалі дискусії".