Ворог цинічно обстріляв цивільну інфраструктуру міста.

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Понівечений Миколаїв

За повідомленням місцевої влади, під час повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою застосування противником балістичного озброєння, у Миколаєві пролунали вибухи. А потім стало відомо й про влучання.

На місці "прильоту" загинуло четверо цивільних людей. Поранення отримали щонайменше 5 осіб, серед них – дівчинка-підліток.

У кількох багатоповерхівках повибивало вікна, пошкоджено двері та дахи. Крім того, пошкодження зазнала контактна мережа вуличного освітлення.

Також є пошкодження промислових об’єктів.

Сили оборони Півдня опублікували відео, на якому зафіксовані наслідки ворожої атаки.

Приватний сектор, цивільні люди, серед білого дня,

– йдеться у повідомленні.

Як виглядає місто після ударів балістикою: відео Сили оборони Півдня

Росіяни вдарили по Миколаєву / Фото Суспільне

Чергова масована атака по Україні 11 квітня: що відомо