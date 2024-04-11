Враг цинично обстрелял гражданскую инфраструктуру города.

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Изуродованный Николаев

По сообщению местных властей, во время воздушной тревоги, связанной с угрозой применения противником баллистического вооружения, в Николаеве прогремели взрывы. А потом стало известно и о попадании.

На месте "прилета" погибли четверо гражданских людей. Ранения получили по меньшей мере 5 человек, среди них – девочка-подросток.

В нескольких многоэтажках выбило окна, повреждены двери и крыши. Кроме того, повреждена контактная сеть уличного освещения.

Также есть повреждения промышленных объектов.

Силы обороны Юга опубликовали видео, на котором зафиксированы последствия вражеской атаки.

Частный сектор, гражданские люди, среди белого дня,

– говорится в сообщении.

Как выглядит город после ударов баллистикой: видео Силы обороны Юга

Россияне ударили по Николаеву / Фото Суспильное

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