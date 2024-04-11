Враг цинично обстрелял гражданскую инфраструктуру города.
Смотрите также Очередное циничное заявление об Украине: политолог раскритиковал Столтенберга
Изуродованный Николаев
По сообщению местных властей, во время воздушной тревоги, связанной с угрозой применения противником баллистического вооружения, в Николаеве прогремели взрывы. А потом стало известно и о попадании.
На месте "прилета" погибли четверо гражданских людей. Ранения получили по меньшей мере 5 человек, среди них – девочка-подросток.
В нескольких многоэтажках выбило окна, повреждены двери и крыши. Кроме того, повреждена контактная сеть уличного освещения.
Также есть повреждения промышленных объектов.
Силы обороны Юга опубликовали видео, на котором зафиксированы последствия вражеской атаки.
Частный сектор, гражданские люди, среди белого дня,
– говорится в сообщении.
Как выглядит город после ударов баллистикой: видео Силы обороны Юга
Россияне ударили по Николаеву / Фото Суспильное
Очередная массированная атака по Украине 11 апреля: что известно
- Ночью и утром 11 апреля оккупанты атаковали Украину различным вооружением.
- В частности, противник выпустил 40 дронов и 33 ракеты различного типа.
- Силам ПВО удалось сбить 39 беспилотников и 18 ракет.
- Под ударом оказались энергетические объекты в Харьковской, Запорожской, Львовской, Одесской и Киевской областях.
- В частности, повреждения получили подстанции "Укрэнерго" и теплостанции ДТЭК.
- Россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Из-за этого ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов своей генерации. Ранее оккупанты уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области и оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области, которые также принадлежали предприятию.
- В Воздушных силах рассказали, что боевая работа продолжалась 8 часов.
- В Офисе Президента назвали обстрелы россиянами ТЭС геноцидом и экоцидом.
- А сам Зеленский отметил, что Украине нужны от союзников ПВО и оборонная поддержка, а не "продолжительные дискуссии".