Корреспондент из Николаева Александр Матюшенко рассказал 24 Каналу, что в результате российской атаки смертельных случаев не было, однако есть информация о 6 пострадавших. Сейчас они в среднем состоянии тяжести, все получают необходимую медицинскую помощь.
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Кто пострадал
На месте происшествия присутствовал владелец автосервиса. Имущество этого мужчины пострадало в результате российской атаки. К сожалению, и его жена получила травмы, однако сейчас ее состояние стабильное.
Я услышал взрыв. Понял, что он произошел на СТО. Там была моя жена, поэтому я побежал к ней. Она кричала, что у нее разбито лицо, но это был ожог от огня,
– сказал он.
Представителем Сил обороны Юга сообщил, что военные преступления России в Николаеве уже зафиксировано. На место происшествия сразу прибыли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы устранить последствия атаки.
Корреспондент отметил, что в областной прокуратуре заявили, что удар по Николаеву был осуществлен с временно оккупированного Крыма. Тип вооружения пока неизвестен.
Обстрелы Николаева: что известно
- Утром 15 мая Николаев оказался под обстрелами российских войск. Ранее сообщали о возможной угрозе ракетного удара со стороны Крыма. Председатель Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким заявил, что в городе зафиксировано два ракетных удара.
- Враг в очередной раз ударил по Николаеву 11 апреля, приведя к жертвам и раненым. По информации из Офиса генерального прокурора, ракетный удар произошел около 12:00, в результате чего погибли пять человек, а трое были ранены и госпитализированы.
- Николаев 17 марта попал под удары России, что привело к жертвам и пострадавшим. Взрывы произошли во время длительной тревоги. Воздушные силы предупреждали о возможном использовании баллистического вооружения.