Известно о трех людях, которые пострадали от российской атаки. Их состояние средней тяжести.

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Что известно о пострадавших в Николаеве

Утром в 11:36 городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремел взрыв. Через десять минут глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что по городу есть два попадания.

Впоследствии Ким сообщил, что в результате вражеского огня в городе есть пострадавшие.

В результате обстрела пока известно о трех пострадавших. Состояние средней тяжести у всех,

– рассказал руководитель ОВА.

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