Наразі відомо про трьох осіб, які постраждали від російської атаки. Їхній стан середньої тяжкості.

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Що відомо про постраждалих у Миколаєві

Уранці об 11:36 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунав вибух. Через десять хвилин очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що по місту є два влучання.

Згодом Кім повідомив, що у внаслідок ворожого вогню у місті є постраждалі.

Внаслідок обстрілу наразі відомо про трьох постраждалих. Стан середньої тяжкості у всіх,

– розповів керівник ОВА.

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