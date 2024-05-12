Тривогу у місті оголосили близько 20 години. Що вже відомо про вибухи, передає 24 Канал.

Зверніть увагу На околицях Вовчанська надзвичайно складна ситуація: що відбувається на Харківському напрямку

У Харкові вибухи

О 22:40 голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдають ударів. Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та передмістя бути обережними.

Вибухи також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Зауважимо, що близько 21:40 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на Північно-Східному та Південному напрямках. Уже о 22:47 написали про загрозу застосування балістики зі Сходу.