Тревогу в области объявили около 20 часов. Что уже известно о последствиях вражеской атаки, передает 24 Канал.

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Россия снова атаковала Харьковскую область

В 22:40 председатель ОВА сообщил, что оккупанты снова наносят удары. Олег Синегубов призвал жителей Харькова и пригорода быть осторожными.

Взрывы также подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Заметим, что около 21:40 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Северо-Восточном и Южном направлениях. В 22:47 писали об угрозе применения баллистики с Востока.

Оба прилета в ближайшем пригороде,
– написал Терехов в 22:54.

Накануне враг также атаковал город

  • Заметим, что взрывы в Харькове сегодня раздавались не один раз. Так, их слышали около 16 часов.
  • Тогда Олег Синегубов также сообщал, что оккупанты наносят удары.
  • В 17:35 СМИ сообщили о повторных взрывах. Позже мэр заявил, что это результат работы сил ПВО.