Тревогу в области объявили около 20 часов. Что уже известно о последствиях вражеской атаки, передает 24 Канал.
Обратите внимание В окрестностях Волчанска чрезвычайно сложная ситуация: что происходит на Харьковском направлении
Россия снова атаковала Харьковскую область
В 22:40 председатель ОВА сообщил, что оккупанты снова наносят удары. Олег Синегубов призвал жителей Харькова и пригорода быть осторожными.
Взрывы также подтвердил городской голова Игорь Терехов.
Заметим, что около 21:40 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Северо-Восточном и Южном направлениях. В 22:47 писали об угрозе применения баллистики с Востока.
Оба прилета в ближайшем пригороде,
– написал Терехов в 22:54.
Накануне враг также атаковал город
- Заметим, что взрывы в Харькове сегодня раздавались не один раз. Так, их слышали около 16 часов.
- Тогда Олег Синегубов также сообщал, что оккупанты наносят удары.
- В 17:35 СМИ сообщили о повторных взрывах. Позже мэр заявил, что это результат работы сил ПВО.