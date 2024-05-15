Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті зафіксовано 2 прильоти. Тривогу у області оголосили об 11:32.

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У Миколаєві 2 прильоти

Об 11:33 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики з півдня. Вже за декілька хвилин в Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях,

– написав він.

Через десять хвилин оновлену інформацію повідомив Кім, який заявив, що у місті є два влучання внаслідок російської атаки.

Станом на 12:03 у області оголошено відбій повітряної тривоги.