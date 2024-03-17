Взрывы прогремели в городе во время тревоги. Воздушные силы предупреждали о возможном использовании баллистического вооружения.

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Жуткие последствия вражеской атаки

В результате циничной вражеской атаки по Николаеву значительные повреждения получили жилые дома. Предварительно, из-за российского удара повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся. Спасатели 3 государственной пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали пожар.

На месте правоохранители обнаружили пострадавшую девушку с осколочными ранениями, которой на месте оказана домедицинская помощь. Позже ее госпитализировали в больницу.

В частности, в результате ракетного удара по Николаеву повреждено также здание местной женщины Галины. На момент попадания в дом женщины были двое детей, их укладывали спать.

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К сожалению, в результате ракетных ударов по Николаеву погиб один человек. Он умер в больнице. Всего известно о 6 пострадавших, в частности одного ребенка.

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Что известно об атаке оккупантов по Николаеву