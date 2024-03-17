Около 14 часов российские военные атаковали Николаев баллистикой. В результате удара были повреждены частные дома и автомобили, также пострадали.

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Тактика идентична предварительному удару по Одессе

Во время тревоги в Николаеве прогремели громкие взрывы. Враг коварно ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в городе, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты.

Вероятно, это были ракеты Искандер-М. В то же время в Силах обороны юга сообщили, что подобная тактика действий врага уже фиксировалась ранее во время обстрелов.

Тактика действий идентична предварительному удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут повторил удар в то же место,

– говорится в сообщении Сил обороны юга.

В результате ракетной атаки в районе повреждены жилые дома и гражданские автомобили. В частности, уже известно по меньшей мере о 5 раненых местных жителях.

По состоянию на сейчас на месте работают соответствующие экстренные службы. Информацию о вражеской атаке выясняют.

Что известно о вражеской атаке