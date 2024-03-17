Вибухи прогриміли у місті під час тривоги. Повітряні сили попереджали про можливе використання балістичного озброєння.
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Моторошні наслідки ворожої атаки
Внаслідок цинічної ворожої атаки по Миколаєву значних пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо, через російський удар пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували пожежу.
На місці правоохоронці виявили постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надано домедичну допомогу. Пізніше її госпіталізували до лікарні.
Ворог цинічно атакував цивільне населення Миколаєва: дивіться фото
На жаль, внаслідок ракетних ударів по Миколаєву загинула одна людина. Вона померла у лікарні. Загалом відомо про 6 постраждалих, зокрема одну дитину.
Рятувальники оприлюднили кадри наслідків російського удару: дивіться фото
Що відомо про атаку окупантів по Миколаєву
- О 13:52 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу. У Миколаївській області оголосили тривогу.
- Близько 14 години очільник Миколаївської ОВА повідомив, що, на жаль, було два прильоти по Миколаєву. Уточнив, що з того ж місця, з якого прилетіло по Одесі. Повторний пуск також.
- Олександр Сєнкевич повідомив, що пошкоджено багато приватних будинків. Зокрема, вікна, дахи. Повилітали вікна й у квартирах. Окрім того, пошкоджені автівки.
- Посадовець подякував поліцейським, які оперативно заблокували рух автомобілів після першого прильоту за два квартали. Начальник ОВА уточнив, що ракета влучила біля дороги.
- Ворог підступно вдарив балістикою по інфраструктурному обʼєкту в місті, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети. Ймовірно, це були ракети "Іскандер-М".
- Водночас у Силах оборони Півдня повідомили, що подібна тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторив удар в те саме місце.
- Станом на зараз на місці працюють відповідні екстрені служби. Інформацію стосовно ворожої атаки з'ясовують.