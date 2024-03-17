Внаслідок ворожого обстрілу знову пошкоджені приватні будинки та авто. Детальніше про наслідки російської атаки розповів міський голова.
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Є руйнування та постраждалі
Олександр Сєнькевич повідомив, що пошкоджено багато приватних будинків. Зокрема, вікна, дахи. Повилітали вікна й у квартирах. Окрім того, пошкоджені автівки.
Наразі відомо, що 5 людей зазнали поранень.
"Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів", – написав мер.
Деталі від голови ОВА
- В ефірі телемарафону очільник Миколаївської ОВА повідомив, що постраждали три автомобілі. Один з них загасили рятувальники.
- Пошкоджено понад 10 будинків. Зокрема, вікна та дахи.
- Станом на 15:00 відомо про 5 постраждалих людей.
Один з них у реанімації, один – середньої тяжкості. Троє – на обслідуванні. Загиблих наразі немає,
– наголосив Віталій Кім.