На данный момент известно, что операция прошла успешно, и жизни словацкого премьере ничего не угрожает. Об этом сообщил вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба.

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В каком состоянии Фицо

По словам Тарабы, Роберта Фицо оперировали более трех часов.

Я думаю, что в конце концов он выживет,
– выразил надежду вице-премьер.

Чиновник уточнил, что в Фицо стреляли с очень близкого расстояния. Поэтому премьер получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.

СМИ отмечают, что глава словацкого правительства находится в сознании.

Напомним, что на Роберта Фицо покушались 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Покушение на премьера Словакии: что известно

  • В политика стреляли днем перед зданием культуры, где проходило заседание правительства.
  • По словам свидетелей, кто-то из толпы позвал Фицо со словами "Роберт. иди-ка сюда". Когда премьер приблизился к людям, раздались выстрелы. Из опубликованного в сети видео инцидента ясно, что их было не менее 5.
  • Также журналисты зафиксировали момент, как охранники подняли Фицо с земли и оперативно перенесли в машину и отвезли в больницу.
  • Премьера доставили в медучреждение в Банской Быстрице, поскольку дорога в Братиславу заняла бы очень много времени, а состояние политика было тяжелым.
  • Представители Фицо заявляли, что он находится в критическом состоянии. Они говорили, что операция будет продолжительной из-за повреждения нескольких важных органов.
  • Нападавшего на Фицо задержали сразу с поличным. На камеру попал также момент его задержания.
  • Отмечается, что стрелок – это 71-летний писатель Юрий Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci.
  • По словам Цинтулы, он стрелял в Фицо, потому что недоволен его политикой.
  • Президент Зеленский отреагировал на ранение Фиццо. Он назвал нападение на политика "ужасным". "Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера", – подчеркнул украинский лидер и выразил надежду на скорое выздоровление Фицо.