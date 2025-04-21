Владимир Зеленский отметил, что Франциск молился за мир в Украине и за украинцев. Многие украинские чиновники встречались с Папой лично. Но некоторые все же напоминают о странных заявлениях покойного относительно российско-украинской войны.

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Что в Украине пишут о смерти Папы Римского в Украине

Денис Шмыгаль вспомнил помощь Украине со стороны Ватикана.

"С Его Святейшеством имели не одну встречу в стенах Ватикана. При его лидерстве Святой Престол оказывал важную гуманитарную поддержку Украине и способствовал усилиям для установления мира. Особая благодарность за лечение украинских детей в ватиканской больнице. Ценим все, что Папа Франциск сделал для нашей страны", – написал премьер.

Андрей Ермак вспомнил о встрече с Франциском.

Глава МИД Андрей Сибига тоже выложил фото со встречи с понтификом.

Иван Федоров из Запорожской ОВА назвал Франциска одним из самых влиятельных духовных лидеров мира. "Его мудрость, сострадание и глубокая вера вдохновляли миллионы", – указал он. Глава обладминистрации лично знал Его Святейшество.

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий выразил искренние соболезнования греко- и римско-католической общине края.

"Его Святейшество много сделал для поддержки Украины и ее граждан – добрыми делами, молитвами во время самых больших вызовов. Папа Франциск был голосом совести для всего мира, напоминая о достоинстве каждого человека, о важности мира и милосердия. Скорбим вместе со всем католическим сообществом, со всеми людьми доброй воли".

Реакция украинских церквей

Митрополит Епифаний тоже вспомнил свои встречи с Его Святостью и отметил помощь Папы.

"Во время наших личных встреч Папа Римский Франциск выражал искреннюю обеспокоенность судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии. Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращение в Украину депортированных российскими властями детей. Покойный понтифик стремился в соответствии со своими убеждениями помочь украинцам достичь мира и всегда призывал к молитве об этом".

Глава Конференции епископов Римско-Католической Церкви в Украине епископ Виталий Скомаровский призвал верующих молиться за умершего Папу Франциска.

Понтифик делал противоречивые заявления об Украине

Высказался и Андрей Садовый. Он напомнил о противоречивых заявлениях Папы.

"Сочувствую всем католикам Львова, Украины и мира. Папе Франциску выпала непростая миссия в сложные времена для мира и Церкви. Он нес ее так, как мог, и так, как считал нужным. За эти годы было по-разному – не всегда так, как нам хотелось. Но Украина оставалась для него важной. Верю, что Папа искренне сопереживал Украине, даже если проявления этой поддержки не всегда были очевидными. Пусть Господь будет милосердным к нему и к Церкви, которая теперь стоит перед новым этапом", – написал мэр Львова.

Рефат Чубаров был жестче. Он объяснил, что после февраля 2014 года оценивает публичных людей через призму их отношения к Украине, Крыму и крымскотатарскому народу.

Папа Римский Франциск не высказывался непосредственно относительно статуса Крыма после его оккупации Россией в 2014 году. Как и нет слов осуждения Папой Римским Франциском России за оккупацию Крыма и преследование крымскотатарского народа. Осуждая российско-украинскую войну и называя ее "жестокой и бессмысленной", Папа Римский Франциск избегал прямого обвинения России, как и ее правителей, в агрессии против Украины.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий тоже обратил внимание на неоднозначную фигуру Папы.

"Папа Франциск часто был контроверсионным в своих высказываниях относительно российско-украинской войны. Но спасибо ему за то, что домой из российского плена вернулись Богдан Гелета и Иван Левицкий. Это – отцы УГКЦ, которые начинали священнический путь на Львовщине и которых захватили в Бердянске за сопротивление оккупантам. Пусть также сбудутся слова из его вчерашней Пасхальной проповеди, в которой Понтифик просил Всевышнего подарить Украине справедливый мир".

24 Канал подготовил биографию Папы Римского Франциска.