Володимир Зеленський зауважив, що Франциск молився за мир в Україні та за українців. Багато українських чиновників зустрічалися з Папою особисто. Але дехто все ж нагадує про дивні заяви покійного щодо російсько-української війни.

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Що в Україні пишуть про смерть Папи Римського

Денис Шмигаль пригадав допомогу Україні з боку Ватикану.

"З Його Святістю мали не одну зустріч у стінах Ватикану. За його лідерства Святий Престол надавав важливу гуманітарну підтримку Україні та сприяв зусиллям для встановлення миру. Особлива вдячність за лікування українських дітей у ватиканській лікарні. Цінуємо все, що Папа Франциск зробив для нашої країни", – написав прем'єр.

Андрій Єрмак згадав про зустріч із Франциском.

Глава МЗС Андрій Сибіга теж виклав фото із зустрічі з понтифіком.

Іван Федоров із Запорізької ОВА назвав Франциска одним з найвпливовіших духовних лідерів світу. "Його мудрість, співчуття та глибока віра надихали мільйони", – указав він. Глава обладміністрації особисто знав Його Святість.

Глава Закарпатської ОВА Мирослав Білецький висловив щирі співчуття греко- та римсько-католицькій громаді краю.

"Його Святість багато зробив для підтримки України та її громадян – добрими справами, молитвами в час найбільших викликів. Папа Франциск був голосом сумління для всього світу, нагадуючи про гідність кожної людини, про важливість миру та милосердя. Сумуємо разом з усією католицькою спільнотою, з усіма людьми доброї волі".

Реакція українських церков

Митрополит Епіфаній теж згадав свої зустрічі з Його Святістю та відзначив допомогу Папи.

"Під час наших особистих зустрічей Папа Римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії. Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля й особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей. Спочилий понтифік прагнув відповідно до своїх переконань допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це".

Голова Конференції єпископів Римсько-Католицької Церкви в Україні єпископ Віталій Скомаровський закликав вірян молитися за померлого Папу Франциска.

Понтифік робив суперечливі заяви про Україну

Висловився і Андрій Садовий. Він нагадав про суперечливі заяви Папи.

"Співчуваю всім католикам Львова, України та світу. Папі Франциску випала непроста місія у складні часи для світу та Церкви. Він ніс її так, як міг, і так, як вважав за потрібне. За ці роки було по-різному – не завжди так, як нам хотілося. Але Україна залишалася для нього важливою. Вірю, що Папа щиро співпереживав Україні, навіть якщо вияви цієї підтримки не завжди були очевидними. Нехай Господь буде милосердним до нього і до Церкви, яка тепер стоїть перед новим етапом", – написав мер Львова.

Рефат Чубаров був жорсткішим. Він пояснив, що після лютого 2014 року оцінює публічних людей через призму їхнього ставлення до України, Криму та кримськотатарського народу.

Папа Римський Франциск не висловлювався безпосередньо щодо статусу Криму після його окупації Росією в 2014 році. Як і немає слів засудження Папою Римським Франциском Росії за окупацію Криму та переслідування кримськотатарського народу. Засуджуючи російсько-українську війну і називаючи її "жорстокою та безглуздою", Папа Римський Франциск уникав прямого звинувачення Росії, як і її правителів, в агресії проти України.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький теж звернув увагу на неоднозначну постать Папи.

"Папа Франциск часто був контроверсійним у своїх висловлюваннях щодо poсійcько-української війни. Але дякую йому за те, що додому з російського полону повернулися Богдан Гелета та Іван Левицький. Це – отці УГКЦ, які починали священичий шлях на Львівщині і яких захопили в Бердянську за опір окупантам. Нехай також збудуться слова з його вчорашньої Великодньої проповіді, в якій Понтифік просив Всевишнього подарувати Україні справедливий мир".

24 Канал підготував біографію Папи Римського Франциска.