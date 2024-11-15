В Минобороны подтвердили инцидент с работником ТЦК в Счастливом

В пятницу, 15 ноября, в телеграмм-каналах Киевщины появилось видео, на котором якобы работник ТЦК стреляет в грузчика. В Минобороны отметили, что изучают информацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Стрельба из ТЦК в Счастливом

В Минобороны отметили, что изучают информацию об инциденте с применением оружия сотрудником ТЦК в Счастливом.

Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия,

– указали в структуре.

Там сообщили, что в случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений.

Ранее в полиции также сообщили о начале проверки. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Там предварительно писали, что человек в форме является представителем ДФТГ.

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