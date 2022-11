В Москве толпа взбешенных призвала ударить ядеркой по Вашингтону: возмутительное видео

Россияне продолжают угрожать миру ядерным оружием. На этот раз они "нацелились" на Вашингтон.

В Москве прошел марш под названием "На Вашингтон". Его участники под ритм We Will Rock You англосаксонской группы Queen пели о своем требовании ударить ядерными ракетами по США, пишет 24 канал.

В Москве призывают ударить ядеркой по Вашингтону

В частности, россияне выкрикивали, что "нужно ударить по центру принятия решений".

Москвичи, прошедшие маршем, также повторяли слова российского диктатора Владимира Путина: "Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто умрут".

Участники марша размахивали флагами в цветах "георгиевской ленты", СССР и России.

Россияне вышли на марш под названием "На Вашингтон": смотрите видео

Ядерная опасность в мире: последние новости

Недавно Соединенные Штаты зафиксировали, что корабли военно-морских сил России готовились к возможному испытанию ядерной торпеды. Однако у них ничего не получилось из-за технических трудностей.

В США считают, что Россия может повторно попытаться испытать торпеду "Посейдон", которая имеет ядерный двигатель, способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Однако воды Арктики вскоре начнут замерзать.

В общем, в ноябре снизился градус ядерных угроз от России. В Институте изучения войны считают, что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

