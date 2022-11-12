Минобороны России якобы заказало дополнительную партию ракет "Циркон". Об этом со ссылкой на собственные источники пишут РосСМИ.

К теме шойга заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон"

оккупанты заказали ракеты "Циркон"

По данным российских СМИ, захватчики заказали сразу несколько десятков ракет "Циркон". Их якобы должны передать уже в 2023 году.

Официального подтверждения, конечно, нет. Отметим, что Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет "Циркон" в августе 2022 года.

Заметим, что обнародованные враг данные могут не соответствовать действительности.

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Технические характеристики ракеты "Циркон"

оккупанты сообщили, что "Циркон" – это якобы гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования. Ранее бункерный президент заявлял, что она может развивать скорость до 12 тысяч километров в час.

По данным росСМИ, дальность пуска составляет до 600 км. Ракета вроде бы имеет боевую часть – фугасную, ядерную. Максимальная высота полета – 28 тысяч метров.

Носителями вроде бы могут быть фрегаты проекта 22350, подводная лодка "Ясень-М", атомные и ракетные крейсеры.

Что известно о ракетах "Циркон"

Российские убийцы впервые заявили об испытаниях ракеты в 2020 году. В декабре 2021 года похвастались результатами испытания "Циркона" . Снаряды выпускали из акватории Белого моря. Захватчики уже традиционно заявили, что испытания прошли успешно.

В мае 2022 года кафиры сообщили, что фрегат "Адмирал Горшков" совершил "испытательную стрельбу" вблизи Швеции и Финляндии. Заметим, что это сделали на фоне официальных заявлений этих государств о вступлении в НАТО.

4 ноября РосСМИ заявили об изготовлении новой мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса для "Циркона".

Кстати, "Цирконом" российский диктатор пытался испугать мир еще в 2019 году . Тогда он назвал это частью так называемого "нового поколения систем вооружений". Вскоре пропагандисты начали периодически показывать "мультики" о том, как они будут бомбить "Цирконом" США и другие государства мира.

По разным данным, разработку "Циркон" начали в 2011 году.

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