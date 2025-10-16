В некоторых областях ввели аварийные отключения света, еще в двух – экстренные
- Из-за ночной атаки России 16 октября в нескольких областях Украины введены графики аварийных и экстренных отключений света.
- Аварийные отключения введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей.
Утром 16 октября в нескольких областях Украины ввели графики отключения света. Причиной таких мер стала ночная атака россиян на критическую инфраструктуру.
В каких регионах ввели отключение света, рассказывает 24 Канал.
Какие области обесточены 16 октября?
Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", на территории области введены графики аварийных отключений (ГАО). В настоящее время они действуют для 1 и 2 очередей потребителей.
Так же и в Полтавской области. По данным "Полтаваоблэнерго", в регионе применен ГАВ для двух очередей.
Кроме того, применены экстренные отключения электроэнергии. Они введены в Днепропетровской области по команде Укрэнерго, сообщили в ДТЭК.
Впоследствии в ДТЭК добавили, что в Киеве и Киевской области также действуют экстренные отключения.
В Укрэнерго проинформировали, что на 09:58 из-за сложной ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения.
Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! ГАВ применяются при авариях, когда нужно немедленно снизить мощности. В таких случаях продолжительность обесточивания неизвестна.
Что известно о ночной атаке на Украину?
Вечером Нежин подвергся атаке вражескими дронами. Там повреждены терминал "Новой почты" и инфраструктура. Два человека пострадали.
Утром взрывы прогремели в Чернигове, где повреждено предприятие. Там произошел пожар, а обломки беспилотника упали на окраинах.
Также ночью российские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". Из-за обстрела в Полтавской области остановили работу объектов газовой добычи.