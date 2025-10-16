Утром 16 октября в нескольких областях Украины ввели графики отключения света. Причиной таких мер стала ночная атака россиян на критическую инфраструктуру.

В каких регионах ввели отключение света, рассказывает 24 Канал.

Какие области обесточены 16 октября?

Из-за ночной атаки России на Украину 16 октября в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях введены графики аварийных и экстренных отключений света.

Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", на территории области введены графики аварийных отключений (ГАО). В настоящее время они действуют для 1 и 2 очередей потребителей.

Так же и в Полтавской области. По данным "Полтаваоблэнерго", в регионе применен ГАВ для двух очередей.

Кроме того, применены экстренные отключения электроэнергии. Они введены в Днепропетровской области по команде Укрэнерго, сообщили в ДТЭК.

Впоследствии в ДТЭК добавили, что в Киеве и Киевской области также действуют экстренные отключения.

В Укрэнерго проинформировали, что на 09:58 из-за сложной ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения.

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! ГАВ применяются при авариях, когда нужно немедленно снизить мощности. В таких случаях продолжительность обесточивания неизвестна.

Что известно о ночной атаке на Украину?