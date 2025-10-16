Укр Рус
В некоторых областях ввели аварийные отключения света, еще в двух – экстренные
16 октября, 09:37
2

В некоторых областях ввели аварийные отключения света, еще в двух – экстренные

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Из-за ночной атаки России 16 октября в нескольких областях Украины введены графики аварийных и экстренных отключений света.
  • Аварийные отключения введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей.

Утром 16 октября в нескольких областях Украины ввели графики отключения света. Причиной таких мер стала ночная атака россиян на критическую инфраструктуру.

В каких регионах ввели отключение света, рассказывает 24 Канал.

Какие области обесточены 16 октября?

Из-за ночной атаки России на Украину 16 октября в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях введены графики аварийных и экстренных отключений света.

Как сообщили в АО "Сумыоблэнерго", на территории области введены графики аварийных отключений (ГАО). В настоящее время они действуют для 1 и 2 очередей потребителей. 

Так же и в Полтавской области. По данным "Полтаваоблэнерго", в регионе применен ГАВ для двух очередей. 

Кроме того, применены экстренные отключения электроэнергии. Они введены в Днепропетровской области по команде Укрэнерго, сообщили в ДТЭК

Впоследствии в ДТЭК добавили, что в Киеве и Киевской области также действуют экстренные отключения. 

В Укрэнерго проинформировали, что на 09:58 из-за сложной ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей введены аварийные отключения. 

Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре,
– говорится в сообщении.

Обратите внимание! ГАВ применяются при авариях, когда нужно немедленно снизить мощности. В таких случаях продолжительность обесточивания неизвестна.

