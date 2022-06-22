В Николаеве полиция проводит служебное расследование: сотрудники занимались сексом на людях

В Николаеве разразился скандал с участием полицейских. Они не сумели скрыть свои чувства от общественности, за что будут нести ответственность.

Жители Николаева сняли на видео полицейских секс в публичном месте. И не просто полицейских, как пишуть в соцсетях, – одним из участников "происшествия" стал начальник участкового Николаевского районного управления полиции.

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Публичный интим полицейских стал причиной служебного расследования

По сети разлетелось видео, которое сняли жители Николаева. По словам очевидцев, начальник участкового Николаевского районного управления полиции занимался сексом с одним из подчиненных в публичном месте. Впрочем, в официальном сообщении полиции нет уточнения по поводу должностей фигурантов видео.

Интим полицейских в публичном месте: видео 18+

По факту недостойного поведения полицейских полиция Николаева уже начала служебное расследование. Правоохранители сообщили, что на момент съемки видео оба работника были вне службы, но их все равно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Служебное расследование началось сразу после того, как видео стало набирать распространение в сети. Пока оно продолжается, фигуранты будут отстранены от работы. По результатам расследования они будут привлечены к ответственности.

Война России с Украиной: последние новости

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Искусным воинам ВСУ удалось нанести невероятный ракетный удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. В ответ враг начал стрелять по Одессе, Харькову и Николаеву.

Британский премьер Борис Джонсон призвал партнеров Украины ни в коем случае не идти ни на какие уступки россиянам. Он убежден, что это может привести только к "катастрофе". Любые уступки россияне понимают как слабость, это мотивирует их к совершению новых преступлений.

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