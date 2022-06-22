У Миколаєві поліція проводить службове розслідування: співробітники займалися сексом на людях

У Миколаєві трапився скандал за участі поліцейських. Вони не зуміли приховати свої почуття від загалу, за що будуть нести відповідальність.

Мешканці Миколаєва зняли на відео секс поліцейських у публічному місці. І не просто поліцейських – одним з учасників "пригоди" став начальник дільничого Миколаївського районного управління поліції.

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Публічний інтим поліцейських став причиною службового розслідування

Мережею розлетілося відео, яке зняли мешканці Миколаєва. За словами очевидців, начальник дільничного Миколаївського районного управління поліції займався сексом з однією з підлеглих у публічному місці.

Інтим поліцейських у публічному місці: відео 18+

За фактом негідної поведінки поліцейських поліція Миколаєва вже почала службове розслідування. Правоохоронці повідомили, що на момент зйомки відео обидва працівники були поза службою, але їх все одно відсторонили від виконання службових обов'язків.

Службове розслідування розпочалося одразу після того, як відео почало набирати поширення у мережі. Поки воно триває, фігуранти будуть відсторонені від роботи. За результатами розслідування їх притягнуть до відповідальності.

Війна Росії з Україною: останні новини

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