Вже 118 днів героїчна українська армія та народ протистоять російським окупантам. Справи ворога йдуть вкрай погано шалені втрати, ізоляція, відсутність стратегічного успіху, а весь цивілізований світ став на бік України та усіляко нам допомагає. Очевидно, що Росію в перспективі чекають лише поразка, ганьба та відповідальність за скоєні злочини. Але це не заважає їм вигадувати свою альтернативну реальність.

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Іноземні "експерти" Росії

Оскільки усі адекватні люди в усьому світі відмовилися мати з росіянами бодай якісь справи, а тим паче спілкуватися з їхніми пропагандистами, окупантам доводиться шукати ручних "експертів", в яких вже немає нічого схожого на репутацію, щоб бодай якось транслювати своє безглуздя у маси.

Як повідомив Сергій Лещенко, в один з пропагандистських ефірів росіяни покликали "американського військового аналітика", такого собі Скотта Ріттера. Той з якогось переляку заявив, що "Україна приречена на капітуляцію, однією з умов якої буде припинення існування української армії".

По-перше, сміх викликає божевільна заява про капітуляцію України. Як би російські окупанти про це не мріяли, але у цій війні капітулює лише одна сторона – росіяни.

По-друге, героїчні ЗСУ просто зараз і без будь-яких капітуляцій активно припиняють існування російської "другої армії світу". Незабаром важка зброя партнерів додасть нашим захисникам та захисницям ще більшої вогневої потужності, й тоді виникне запитання, чи від російської армії залишиться бодай щось.

По-третє, Скотт Ріттер відсидів строк за домагання неповнолітніх в мережі й після цього нікому не потрібен. Окрім росіян, звісно – ті радо приймають у свої лави подібних персонажів.

Війна Росії проти України: останні новини

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Путін вимагає від Лукашенка напасти на Україну. Той боїться зазнати краху та як може тягне час, адже його армія буде знищена одразу після перетину українського кордону.

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