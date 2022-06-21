Сьогодні вона залишається, однак є невеликою. Про це 24 каналу сказав член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Варте уваги Росія програє війну в Україні по усіх напрямках, – Веніславський

Путін постійно вимагає у Лукашенка втрутитися у цю війну, але той вміло уникає такої авантюри,

– зауважив Веніславський.

Лукашенко розуміє, що це може привести до дуже великих втрат серед білоруських військових. Крім того, рішення про вступ у сухопутну фазу війни з Україною може мати непередбачувані наслідки для його особистого політичного режиму та його особистої влади. "Тому він, на моє переконання, буде продовжувати маневрувати", – вважає Федір.

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На думку Веніславського, це певна політична гра з боку Лукашенка. "Він демонструє, що нібито до чогось готується, але різкого збільшення чисельності збройних сил в безпосередній близькості до кордонів України не спостерігається", – відзначив спікер.

За його словами, постійно виконуються завдання з відволікання нашої уваги, сковування наших сил оборони, які повинні реагувати на потенційну загрозу. "На території Волинської, Рівненської, Житомирської областей зосереджені достатньо великі наші Збройні Сили безпеки оборони, які ми не можемо використати на Сході країни в Слобожанському, Донецькому оперативному районі, бо ми їх тут маємо тримати", – пояснив він.

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Вони ведуть там дії з прикриття кордонів, демонстративні дії вздовж кордону, впоперек кордону. Але говорити про те, що зараз реальна загроза… Вона є, але вона невелика,

– зауважив Веніславський.

Білорусь знову хоче показати позиції

Міноборони Білорусі заявило про готовність прийняти спостережників з ОБСЄ, щоб продемонструвати позиції на кордоні України. За словами спікера, Лукашенко не хоче бути повністю пов'язаним із санкційним тиском наших західних партнерів на Росію, тому він демонструє свою відкритість і небажання втручатися у війну.

"З точки зору Резолюції ООН Білорусь є таким самим агресором, як і Росія, адже надала території для обстрілу українських міст. Однак, розширювати цю агресію Лукашенко не має бажання. Він демонструє, що дотримується норм міжнародного права, хоча це складно уявити", – резюмував Веніславський.

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