Арестович наголосив, що росіянам не потрібно шукати приводу для обстрілів
Відповідну думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Окрім Одеси, Миколаєва та Харкова, за словами Арестовича, під вогнем опинилися і Чернігівська та Сумська області.
До теми У росіян немає можливості поповнювати запаси на Зміїному, ЗСУ все контролюють, – Братчук
Водночас радник Андрія Єрмака наголосив, що росіянам не потрібно шукати приводу для обстрілів мирних міст України.
Що відомо про удар ЗСУ по Зміїному
- Збройні Сили України завдали удару по острову Зміїний, який тимчасово окупували росіяни. У вівторок, 21 червня, в оперативному командуванні "Південь" підтвердили удар по Зміїному, про що 24 канал інформував днем раніше.
- В ОК "Південь" зазначили, що для удару по росіянах на Зміїному використали різні сили та способи. Унаслідок обстрілу окупанти зазнали значних втрат.
- 21 червня ЗСУ українські військові знову вдарили декількома ракетами по Зміїному. Про це повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах. Українські воїни влучили у ворожі об'єкти.
Попередні ракетні удари по Україні
20 червня російські загарбники протягом 3 годин завдали 14 ракетних ударів по Півдню нашої країни. Окупанти ракетами вдарили по Очакову, гирлі Дунаю, Білгород-Дністровському районі Одещини та по Одесі.
Унаслідок обстрілу в одному з районів Одеської області пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Також в Одеській ОВА повідомили, що загарбники вдарили біля цвинтаря.
Російські війська не припиняють атакувати Харків та Харківську область. Один з обстрілів 21 червня тривав понад пів години та охопив значну територію міста. Від отриманих осколкових поранень загинула 8-річна дитина.
У Чернігівській області війська Росії завдали удару неподалік пункту пропуску Грем'яч. За попередньою інформацією, вибухи стались через мінометну атаку. На Сумщині 20 червня окупанти за допомогою безпілотників скинули 4 вибухівки на територію Юнаківської громади.
Зранку 21 червня потужний вибух прогримів у Миколаєві, коли повітряну тривогу не було оголошено.
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