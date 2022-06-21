Арестович наголосив, що росіянам не потрібно шукати приводу для обстрілів

Відповідну думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Окрім Одеси, Миколаєва та Харкова, за словами Арестовича, під вогнем опинилися і Чернігівська та Сумська області.

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Водночас радник Андрія Єрмака наголосив, що росіянам не потрібно шукати приводу для обстрілів мирних міст України.

Що відомо про удар ЗСУ по Зміїному

  • Збройні Сили України завдали удару по острову Зміїний, який тимчасово окупували росіяни. У вівторок, 21 червня, в оперативному командуванні "Південь" підтвердили удар по Зміїному, про що 24 канал інформував днем раніше.
  • В ОК "Південь" зазначили, що для удару по росіянах на Зміїному використали різні сили та способи. Унаслідок обстрілу окупанти зазнали значних втрат.
  • 21 червня ЗСУ українські військові знову вдарили декількома ракетами по Зміїному. Про це повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах. Українські воїни влучили у ворожі об'єкти.

Попередні ракетні удари по Україні

20 червня російські загарбники протягом 3 годин завдали 14 ракетних ударів по Півдню нашої країни. Окупанти ракетами вдарили по Очакову, гирлі Дунаю, Білгород-Дністровському районі Одещини та по Одесі.

Унаслідок обстрілу в одному з районів Одеської області пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Також в Одеській ОВА повідомили, що загарбники вдарили біля цвинтаря.

Російські війська не припиняють атакувати Харків та Харківську область. Один з обстрілів 21 червня тривав понад пів години та охопив значну територію міста. Від отриманих осколкових поранень загинула 8-річна дитина.

У Чернігівській області війська Росії завдали удару неподалік пункту пропуску Грем'яч. За попередньою інформацією, вибухи стались через мінометну атаку. На Сумщині 20 червня окупанти за допомогою безпілотників скинули 4 вибухівки на територію Юнаківської громади.

Зранку 21 червня потужний вибух прогримів у Миколаєві, коли повітряну тривогу не було оголошено.

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