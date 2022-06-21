Про це повідомили відразу кілька джерел. Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко.

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У місті немає повітряної тривоги

Зауважимо, що на момент вибуху у Миколаєві не лунала повітряна тривога. Тож він став ще більшою несподіванкою. Додамо, що повітряну тривогу в області оголосили о 08:55 – через 20 хвилин з моменту повідомлення про вибух, а на кілька хвилин раніше сирени чули на Одещині.

Нагадуємо про важливість перебувати в укритті, коли лунає повітряна тривога. Залишайтесь там доти, поки не почуєте сигнал про відбій. Це може врятувати вам життя.

У Миколаєві сильний "приліт". Бережіть себе. Об'єкт – цивільний,

– написав Гончаренко.

Напередодні обстріляли Очаків

19 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Очакову, що на Миколаївщині. В області повітряна тривога пролунала близько 15:34, а вже через лічені хвилини з'явилась інформація про вибухи.

Під вечір того ж дня стало відомо про те, що ворог намагався знищити порт у місті за допомогою ракет. Внаслідок цього загинула одна людина. Замість того самого порту російські загарбники влучили у приватний сектор. Також в оперативному командуванні "Південь" повідомили про двох травмованих.

14 ракетних ударів по Півдню

20 червня російські військові упродовж трьох годин завдали відразу 14 ракетних ударів по Півдню України. Внаслідок цього в Одесі спалахнула пожежа на складі.

Ракетами вороги били по Очакову, гирлу Дунаю, Білгород-Дністровському району Одеської області, а також по самій Одесі. Зауважимо, що на Одещині та в передмісті Очакова загарбники пошкодили площі, відведені під сільське господарство.

Що стосується в Одесі, то вона спалахнула на логістичному продовольчому складі. Внаслідок ракетного удару він вигорів вщент.

В оперативному командуванні "Південь" поділились актуальною інформацією, щодо ракетних обстрілів Одещини, які стались 20 червня. Відомо, що загинув охоронець, котрий працював на складі логістичного центру.

Крім того, у дельті Дунаю ворог пошкодив житлові будинки, а в Білгород-Дністровському районі влучив неподалік цвинтаря, а також об'єкта промислової інфраструктури.

А от чотири ракети Х-31А, випущені з винищувачів, і одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу влучили у сільськогосподарські угіддя поблизу Очакова.

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