Арестович подчеркнул, что россиянам не нужно искать повода для обстрелов

Соответствующее мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Кроме Одессы, Николаева и Харькова, по словам Арестовича, под огнем оказались и Черниговская и Сумская области.

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В то же время, советник Андрея Ермака подчеркнул, что россиянам не нужно искать повода для обстрелов мирных городов Украины.

Что известно об ударе ВСУ по Змеиному

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по временно оккупировавшему россияне острову Змеиный. Во вторник, 21 июня, в оперативном командовании "Юг" подтвердили удар по Змеиному , о чем 24 канал информировал днем ранее.

В ОК "Юг" отметили, что для удара по россиянам на Змеином использовали разные силы и способы. В результате обстрела кафиры понесли значительные потери.

21 июня ВСУ украинские военные снова ударили несколькими ракетами по Змеиному. Об этом сообщили источники 24 канала в спецслужбах. Украинские воины попали во вражеские объекты.

Предыдущие ракетные удары по Украине

20 июня российские захватчики в течение 3 часов нанесли 14 ракетных ударов по Югу нашей страны. Оккупанты ракетами ударили по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району Одесщины и по Одессе.

В результате обстрела в одном из районов Одесской области повреждены жилые дома и инфраструктура. Также в Одесской ОВА сообщили, что захватчики ударили у кладбища .

Российские войска не перестают атаковать Харьков и Харьковскую область. Один из обстрелов 21 июня длился более получаса и охватил значительную территорию города. От полученных осколочных ранений погиб 8-летний ребенок .

В Черниговской области войска России нанесли удар неподалеку от пункта пропуска Гремяч . По предварительной информации, взрывы произошли из-за минометной атаки. В Сумской области 20 июня оккупанты с помощью беспилотников сбросили 4 взрывчатки на территорию Юнаковской общины.

Утром 21 июня мощный взрыв прогремел в Николаеве , когда воздушная тревога не была объявлена.

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