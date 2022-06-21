Арестович подчеркнул, что россиянам не нужно искать повода для обстрелов
Соответствующее мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Кроме Одессы, Николаева и Харькова, по словам Арестовича, под огнем оказались и Черниговская и Сумская области.
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В то же время, советник Андрея Ермака подчеркнул, что россиянам не нужно искать повода для обстрелов мирных городов Украины.
Что известно об ударе ВСУ по Змеиному
- Вооруженные Силы Украины нанесли удар по временно оккупировавшему россияне острову Змеиный. Во вторник, 21 июня, в оперативном командовании "Юг" подтвердили удар по Змеиному , о чем 24 канал информировал днем ранее.
- В ОК "Юг" отметили, что для удара по россиянам на Змеином использовали разные силы и способы. В результате обстрела кафиры понесли значительные потери.
- 21 июня ВСУ украинские военные снова ударили несколькими ракетами по Змеиному. Об этом сообщили источники 24 канала в спецслужбах. Украинские воины попали во вражеские объекты.
Предыдущие ракетные удары по Украине
20 июня российские захватчики в течение 3 часов нанесли 14 ракетных ударов по Югу нашей страны. Оккупанты ракетами ударили по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району Одесщины и по Одессе.
В результате обстрела в одном из районов Одесской области повреждены жилые дома и инфраструктура. Также в Одесской ОВА сообщили, что захватчики ударили у кладбища .
Российские войска не перестают атаковать Харьков и Харьковскую область. Один из обстрелов 21 июня длился более получаса и охватил значительную территорию города. От полученных осколочных ранений погиб 8-летний ребенок .
В Черниговской области войска России нанесли удар неподалеку от пункта пропуска Гремяч . По предварительной информации, взрывы произошли из-за минометной атаки. В Сумской области 20 июня оккупанты с помощью беспилотников сбросили 4 взрывчатки на территорию Юнаковской общины.
Утром 21 июня мощный взрыв прогремел в Николаеве , когда воздушная тревога не была объявлена.
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