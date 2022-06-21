О ситуации в регионах по состоянию на 08.00 21 числа сообщили в Офисе Президента. Во многих областях нашей страны ночь прошла спокойно, но не повсеместно, передает 24 канал.

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Как прошли сутки в регионах Украины

Так, например, относительно спокойной ночью была на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской областях. Также не наблюдалась угроза в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

Минометный обстрел Черниговщины

Но не слишком спокойной – на Черниговщине. Недалеко от пункта пропуска Гремяч враг нанес удар. По предварительной информации, взрывы произошли из-за минометной атаки. Более подробная информация пока уточняется.

Под обстрелы также попала Днепропетровская область. Враг атаковал Криворожский район. Атаковали оккупанты два села в нем. К счастью, обошлось без пострадавших.

Разрушенное учебное заведение в Харькове

В Харькове тоже было неспокойно. Ночью оккупанты обстреляли северные районы города. По предварительной информации, разрушения получили объект критической инфраструктуры, а также возник пожар в корпусе одного из учебных заведений. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уже отметил, что сооружение разрушено как минимум на 40%. Известно также об одном раненом человеке.

Ракетные и артиллерийские удары не утихали и в области. Враг бил по Харьковскому, Чугуевскому и Изюмскому районам. Погибли три человека, а также еще четверо получили ранения. Причем в Изюмском районе до сих пор горит нефтеперерабатывающее предприятие. Спасатели пытаются обуздать масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки.

Атака "Азота" в Луганской области

Луганщина обстреливается без перестанки. Враг бьет по Северодонецку и Лисичанску. С этой целью он использует авиацию. Известно о разрушении более десяти многоэтажек, частных домов, а также здании отделения полиции. Пока известно об одном погибшем.

Не менее масштабные разрушения потерпели Горное. Там повреждено 13 домов. Враг разрушил дома мирных жителей также в Новоивановке. Известно о семи уничтоженных домах. А вот во Врубовке захватчики разрушили лицей.

Кафиры в очередной раз попали в "Азот". Кроме того, под обстрел попала территория кирпичного завода. А еще русские военные открывали огонь по районам трех мостов. Известно о погибшем гражданском, а также по меньшей мере одного раненого.

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Десятки уничтоженных объектов в Донецкой области

Не утихают обстрелы по всей линии фронта Донецкой области. Во вражеский огонь попали Авдеевка, Зайцево, Торецк, Железное, Нью-Йорк, Бахмут, Ближняя Дилиевка, Шевченко, Первомайское, Павловка. Известно о разрушении 21 объекта. В частности, 6 многоэтажных и 6 частных домов. В результате вражеских атак погиб один человек, а еще десять получили ранения.

Захватчики ночью из РСЗО "Град" избивали по Авдеевке. В нем они с помощью снаряда с магниевым зарядом сожгли уже третью школу в городе.

Утренний взрыв в Николаеве

В Николаевской области тоже было неспокойно. Утром в самом Николаеве раздались взрывы . Это подтвердил мэр города Александр Сенкевич. Вечером и утром враг обстреливал Широковскую общину. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. Не утихают обстрелы Березнеговатской общины. Там тоже уточняется информация о пострадавших и разрушении.

Ночью враг также обстрелял Первомайскую общину. Прошло без пострадавших. В то же время разрушения получили дома мирных жителей.

Не прекращаются боевые деяния в Херсонской области. Там враг использует всевозможное оружие. В частности, ту, которая запрещена международной конвенцией. Неспокойно жителям населенных пунктов, расположенных вблизи Снигиревки, Зеленодольской общины, а также граничащих с Николаевом.

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