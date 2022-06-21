Герои ВСУ уже 118 суток защищают Украину от российских захватчиков. О том, как выглядит карта боев в Украине на 21 июня, читайте в материалы 24 канала.

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Наступление россиян на Донбассе

Это направление борьбы одно из самых сложных. Русские бросили туда очень много сил. Нашим воинам тяжело, но их героичность делает невероятные вещи. В Генштабе сообщали, что по последней информации, на Славянском направлении, неподалеку от Богородичного и Долины, украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов.

Также российские оккупанты подло уничтожают все своими обстрелами. В частности, враг систематически обстреливал артиллерию у населенных пунктов Грушуваха, Вернополья, Адамовка и Мазановка. Россияне били по объектам гражданской инфраструктуры недалеко от Богородичного.

Активности неприятеля не было на Краматорском направлении. Были обстрелы наших позиций по ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов по линии столкновения.



Карта боевых действий на 21 июня / Фото Liveuamap

Ситуация в Северодонецке и другим направлениям

Северодонецк до сих пор остается горячей точкой. За город продолжаются уличные бои. Российские оккупанты там продолжают обстрелы подразделений наших войск из артиллерии разных калибров. Авиаудары россиян были у Устиновки, Горного и Лисичанска. Враг ведет штурм, чтобы установить полный контроль над городом. Кроме Северодонецка, украинские защитники противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.



Бои за Северодонецк / Фото Liveuamap

Наступление российских захватчиков продолжается на Бахмутском направлении. Наступают они в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье. Продолжаются бои.

Также россияне продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры. На этот раз это было недалеко от Покровского, Николаевки и Белогоровки. Обстреляли и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.

Авиационный удар россиян у Нью-Йорка был на Авдеевском направлении.

На Кураховском направлении был циничный авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины не дали россиянам проводить штурм в районе Марьинки. Российские оккупанты просто сбежали.



Бои за Донбасс / Фото Liveuamap

Харьковская область и Юг

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не предпринимал.

В то же время на Южнобужском направлении у россиян большие потери. Они пытаются сдержать наши ВСУ. Поэтому ведут обстрелы из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня в районе Муравьевки, Тополиного, Белого Криницы и Марьиного. Были по гражданской инфраструктуре в районе Очакова и Куцуруба.



Ситуация на Юге / Фото Liveuamap

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на том, чтобы удержать занятые рубежи. Там россияне до сих пор пытаются не допустить выхода наших подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Были обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

Россияне терпят большие потери

На войне в Украине российские оккупанты гибнут и теряют технику. Одними из умирающих на нашей земле являются русские десантники, как оказалось, совсем не элитные. Их используют на уровне со всеми – как пушечное мясо. Генштаб сообщал, что в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса. Контракты с ними заключают ненадолго – всего три месяца.

Эффективно ликвидируют врага наши воины и на юге. В этом направлении за 20 июня украинские защитники уничтожили более сотни захватчиков, а также их танки, БТРы и склады боеприпасов. А пытаясь провести воздушную разведку в Николаевской области захватчики также лишились своих двух беспилотников типа "Орлан-10".

Из-за таких потерь и безуспешности россияне просто безумствуют. Поэтому их обстрелы продолжаются, в последнее время они усилились в Харькове. По словам главы ОВА Олега Синегубова, стреляют также и по населенным пунктам области.

Оккупанты сами рассказывают о своих неудачах: смотрите видео