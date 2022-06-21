Десантные войска в каждой армии мира числятся элитными. На их подготовку уходит немало усилий, времени и денег. Поэтому используют их в спецоперациях, когда нужно быстро и эффективно осуществить военную операцию, которая не под силу обычным сухопутным войскам.

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Но русская армия далека от этой теории. Поэтому и использует десантные войска как обычную живую силу. И гибнут российские десантники ничем не хуже, чем остальные российские оккупанты. По состоянию на 20 июня в Украине было уничтожено 33 800 российских военных. Среди них и немало офицеров.

По имеющейся информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца.

Это не впервые российская армия прибегает к таким действиям из-за своих потерь в войне против Украины. Однако до этого краткосрочные контракты на три месяца предлагали в основном рядовым военнослужащим. В русских городах были расположены мобильные военкоматы, призывавшие вступать в армию. А на сайты по поиску работы в России были переполнены объявлениями о вакансиях в армии.

При этом кроме короткого срока контракта в России тогда же решили и упростить форму проведения психофизического отбора будущих кандидатов. Но тогда и это не дало результата.

На этот раз дело дошло и до офицерского состава, где руководитель, подписавший контракт на три месяца, в короткие сроки должен командовать десантниками.

Стоит добавить, что перед тем в России подняли и возрастную границу подписания контракта на службу в армии. Если раньше она составляла 60 лет, то теперь контракты могут подписывать и те, кому еще не исполнилось 65 лет.

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