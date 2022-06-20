Об актуальной ситуации в регионе рассказал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

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Кроме обстрелов из беспилотников были также 3 минометных выстрела. В результате один мужчина погиб, к сожалению, погиб. Еще один – получил ранение.

Как прошли сутки на Сумщине

С 18:00 начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин. Враг гатив из ствольной и реактивной артиллерии. В общей сложности было 28 прилетов.

После 18:30 было 23 минометных выстрела со стороны России по Белопольской общине.

После 19:00 россияне начали обстрел Великописаревской общины, 32 минометных выстрела.

С 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской общине, 7 прилетов из миномета.

В результате всех этих действий захватчиков жертв и разрушений нет.

Враг терроризирует Сумскую область

Российские кафиры вечером 17 июня произвели обстрел Краснопольской общины Сумской области. К счастью, обошлось без жертв.

Враг много раз обстреливал наши общины из минометов, гранатометов. Было 80 "приходов" из "Градов". Оккупанты поливали Краснопольскую общину. Есть небольшие разрушения на одном из предприятий сельскохозяйственного направления,

– сказал Живицкий.

По его словам, враг попал в составы, которые и так не использовались. В течение 18 июня на территории "прилетов" будут работать специалисты, которые будут проверять, нет ли неразорванных снарядов.

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Ситуация у границ

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины , на Северском направлении российская армия сосредоточила до 3 батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии западного военного округа, а также подразделения воздушно-десантных войск. Их задача – прикрывать участки границы Украины и России в Брянской и Курской областях. Заметим, что в Брянской области развернули также зенитные ракетные комплексы С-300В4.

Ситуация у границы с Беларусью значительных изменений не претерпела. Там и дальше наблюдают определенную активность, больше напоминающую "игру мышцами".

Добавим, что на днях в Сумской области СБУ задержала российского агента , который оказался местным жителем. Он разведывал позиции украинских военных.

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