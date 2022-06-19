В Сумской области решили сменить время действия ограничений. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Новый комендантский час

Теперь в Сумской области комендантский час продлится с 23:00 до 4:00 утра.

По словам Живицкого, перемены начнут действовать с понедельника, 20 июня. То есть уже в понедельник, начиная с 4 утра, изменения будут введены.

Живицкий предупреждает, что необходимо соблюдать установленные правила. Не следует выходить на улицу во время комендантского часа.

С 11 апреля 2022 года комендантский час в Сумской области длился каждый день с 21:00 до 05:00, то есть 8 часов. Теперь же его решили сократить для жителей региона. Ограничения будут действовать всего 5 часов.

Ситуация в Сумской области

Регион, как и соседняя Черниговская область, граничит с Россией. Именно поэтому это несет для области угрозу, ведь именно это приграничье враг подло обстреливает. Российские оккупанты хотят задержать там наших военных, чтобы те не перешли на помощь на Донбасс. Потому и обстреливает мирных людей. К примеру, в конце мая наблюдатели за час зафиксировали 16 взрывов. Враг нанес удары по окрестностям населенных пунктов Середина Буда и Прогресс. По предварительным данным, враг использовал минометы калибра 80 и 120 миллиметров.

Также 8 июня российские войска обстреляли пограничное село Шосткинского района Сумской области. Они открыли огонь со стороны российского пункта пропуска Троебортное. Из-за атаки разрушение получило помещение Госпогранслужбы. Это помещение не использовали с начала полномасштабного вторжения. А открыли его еще в 2015 году для содержания незаконных мигрантов.

А накануне, 7 июня, были обстрелы жилых районов Сумской области. Из-за атаки врага были повреждены дома. Дмитрий Живицкий сообщал, что некоторые здания россияне своим обстрелом уничтожили полностью. Оккупанты повредили по меньшей мере 6 жилых домов, а также хозяйственные постройки, сарая, ограждения и другое имущество людей. К счастью, обошлось без погибших, но один человек получил ранение. Были "прилеты" по Краснопольской общине. Тяжелая ствольная артиллерия тогда работала по Середино-Будской общине. Вечером обстреляли Шосткинский район, а в полдень – Великописаревское и Юношеское общество.

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