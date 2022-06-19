У Сумській області вирішили змінити час дії обмежень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Нова комендантська година

Тепер на Сумщині комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 години ранку.

За словами Живицького, зміни почнуть діяти з понеділка, 20 червня. Тобто вже у понеділок, починаючи з 4 ранку, зміни будуть запроваджені.

Живицький попереджає, що необхідно дотримуватись встановлених правил. Не слід виходити на вулицю під час комендантської години.

З 11 квітня 2022 року комендантська година в Сумській області тривала кожного дня з 21:00 до 05:00, тобто 8 годин. Натомість тепер її вирішили скоротити для мешканців регіону. Обмеження діятимуть лише 5 годин.

Ситуація на Сумщині

Регіон, як і сусідня Чернігівська область, межує з Росією. Саме тому це несе для області загрозу, адже саме це прикордоння ворог підло обстрілює. Російські окупанти хочуть затримати там наших військових, щоб ті не перейшли на підмогу на Донбас. Тому й обстрілює мирних людей. Наприклад, наприкінці травня спостерігачі за годину зафіксували 16 вибухів. Ворог здійснив удари по околицях населених пунктів Середина Буда та Прогрес. За попередніми даними, ворог використовував міномети калібру 80 та 120 міліметрів.

Також 8 червня російські війська обстріляли прикордонне село Шосткинського району на Сумщині. Вони відкрили вогонь з боку російського пункту пропуску Троєбортне. Через атаку руйнування отримало приміщення Держприкордонслужби. Це приміщення не використовували з початку повномасштабного вторгнення. А відкрили його ще у 2015 році для тримання незаконних мігрантів.

А напередодні, 7 червня, був обстріл житлових районів Сумської області. Через атаку ворога були пошкоджені будинки. Дмитро Живицький повідомляв, що деякі будівлі росіяни своїм обстрілом знищили повністю. Окупанти пошкодили щонайменше 6 житлових будинків, а також господарчі споруди, сараї, огорожі та інше майно людей. На щастя, обійшлось без загиблих, але одна людина зазнала поранення. Були "прильоти" по Краснопільській громаді. Важка ствольна артилерія тоді працювала по Середино-Будській громаді. Ввечері обстріляли Шосткинський район, а опівдні – Великописарівську та Юнаківську громаду.

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