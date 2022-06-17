Выяснилось, что предателя завербовал представитель российских спецслужб во время полномасштабной агрессии России против Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины 17 июня.

Обратите внимание Пораженные 70% экипажа, судьба остальных неизвестна: подробности ликвидации буксира кафиров "Василий Бех"

Предатель из Сум Во время спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах,

– говорится в сообщении.

Российские кафиры дали жителю Сум задачу: фотографировать и снимать расположение оборонных объектов и движения украинской военной техники. Все материалы с отметкой местности агент отправлял своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Правоохранители провели обыски в доме злоумышленника. Они обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с поличным.

Досудебное расследование продолжается. Сумчанину планируют объявить о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Последние новости о коллаборантах

В Херсоне тоже разоблачили предателя . Им оказался заместитель гендиректора одной из больниц, согласившийся сотрудничать с оккупантами.

Он передал всю медицинскую документацию и личные дела сотрудников местной полиции оккупантам. Поэтому не успевшие уехать правоохранители оказались под угрозой. Случилось это в марте. В настоящее время злоумышленнику объявили о подозрении в государственной измене.

Полиция Каменец-Подольского случайно разоблачила двух коллаборанток , поддерживавших Россию. Женщины сами пришли к правоохранителям жаловаться на легкие телесные повреждения, полученные в результате потасовки с соседями.

В ходе досудебного расследования оперативники выяснили, что одна из сторон конфликта – 74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь – уже несколько лет публично поддерживала "русский мир". Свидетели рассказали, что женщины отрицают вторжение России в Украину.

Кроме того, они публично призывают к поддержке действий российских властей и сотрудничеству с оккупационными администрациями. Оказалось, женщины даже не признают государственный суверенитет Украины. Если вину коллаборанток докажет суд, то они проведут от 10 до 15 лет за решеткой.

Обратите внимание – ситуация на фронте по данным Генштаба ВСУ: видео