Выяснилось, что предателя завербовал представитель российских спецслужб во время полномасштабной агрессии России против Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины 17 июня.
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Российские кафиры дали жителю Сум задачу: фотографировать и снимать расположение оборонных объектов и движения украинской военной техники. Все материалы с отметкой местности агент отправлял своему куратору через закрытые каналы электронной связи.
Правоохранители провели обыски в доме злоумышленника. Они обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с поличным.
Досудебное расследование продолжается. Сумчанину планируют объявить о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
Последние новости о коллаборантах
В Херсоне тоже разоблачили предателя . Им оказался заместитель гендиректора одной из больниц, согласившийся сотрудничать с оккупантами.
Он передал всю медицинскую документацию и личные дела сотрудников местной полиции оккупантам. Поэтому не успевшие уехать правоохранители оказались под угрозой. Случилось это в марте. В настоящее время злоумышленнику объявили о подозрении в государственной измене.
Полиция Каменец-Подольского случайно разоблачила двух коллаборанток , поддерживавших Россию. Женщины сами пришли к правоохранителям жаловаться на легкие телесные повреждения, полученные в результате потасовки с соседями.
В ходе досудебного расследования оперативники выяснили, что одна из сторон конфликта – 74-летняя женщина и ее 49-летняя дочь – уже несколько лет публично поддерживала "русский мир". Свидетели рассказали, что женщины отрицают вторжение России в Украину.
Кроме того, они публично призывают к поддержке действий российских властей и сотрудничеству с оккупационными администрациями. Оказалось, женщины даже не признают государственный суверенитет Украины. Если вину коллаборанток докажет суд, то они проведут от 10 до 15 лет за решеткой.