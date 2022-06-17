З'ясувалося, що зрадника завербував представник російських спецслужб під час повномасштабної агресії Росії проти України. Про це повідомляє Служба безпеки України 17 червня.

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Зрадник із Сум Під час спецоперації затримано мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах,

– мовиться в повідомленні.

Російські окупанти дали жителю Сум завдання: фотографувати та знімати розташування оборонних об'єктів та руху української військової техніки. Усі матеріали з позначкою місцевості агент відправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв'язку.

Правоохоронці провели обшуки в домі зловмисника. Вони виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинів.

Досудове розслідування триває. Сумчанину планують оголосити про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Останні новини про колаборантів

У Херсоні теж викрили зрадника. Ним виявився заступник гендиректора однієї з лікарень, який погодився співпрацювати з окупантами.

Він передав усю медичну документацію та особові справи працівників місцевої поліції окупантам. Тому правоохоронці, які не встигли виїхати, опинилися під загрозою. Сталося це в березні. Зараз зловмисникові оголосили про підозру в державній зраді.

Поліція Кам'янця-Подільського випадково викрила двох колаборанток, які підтримували Росію. Жінки самі прийшли до правоохоронців скаржитись на легкі тілесні ушкодження, отримані унаслідок бійки з сусідами.

Під час досудового розслідування оперативники з'ясували, що одна зі сторін конфлікту – 74-річна жінка та її 49-річна донька – уже декілька років публічно підтримувала "руський мир". Свідки розповіли, що жінки заперечують вторгнення Росії в Україну.

Окрім того, вони публічно закликають до підтримки дій російської влади та до співпраці з окупаційними адміністраціями. Виявилось, що жінки навіть не визнають державний суверенітет України. Якщо провину колаборанток доведе суд, то вони проведуть від 10 до 15 років за ґратами.

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