Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Херсонщини Марина Савченко. За її словами, після повномасштабного вторгнення правоохоронці передали свої особові справи та іншу документацію на зберігання до місцевої Дитячої обласної лікарні. Ніхто не здогадувався, що шанований заступник гендиректора лікарні виявиться звичайним зрадником.

Важливо Українські партизани добре знають, як завдати окупантам найбільшої шкоди, – Центр нацспротиву

Це означає, що хтось міг постраждати. На жаль, це могли бути правоохоронці, які не встигли виїхати. Їх могли затримати, – розповідає пані Савченко.

Кореспондентка не розуміє, чому документацію взагалі передали до Дитячої обласної лікарні. Адже за інструкцією такі особові картки нібито мають одразу знищувати, щоб загарбники не отримали до них доступ. Можливо, документи таємно перевезли туди, бо поруч якраз перебуває медичний заклад для правоохоронців.

Дідуган просто передав все окупантам

В Офісі генпрокурора уточнили, що вся ситуація сталася у березні. На той момент чоловік похилого віку виконував обов'язки директора цього медичного закладу. Після окупації Херсона він добровільно передав усю медичну документацію та особові справи працівників місцевої поліції окупантам. Тому правоохоронці, які не встигли виїхати, опинилися під загрозою.

Чоловіка підозрюють у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 ККУ). Досудове розслідування наразі здійснюють співробітники СБУ в Херсонській області.

Партизани могли підірвати генерала ФСБ

Марина Савченко наголошує, що під час вибуху у ресторані "Ностальжі", який стався 7 червня, загинув генерал ФСБ та його заступник. Варто додати, що ця інформація поки офіційно не підтверджена.

Вчора стало відомо, що там підірвали російського генерала ФСБ. Там був начебто ще його заступник. Врятувати їх не змогли, швидка не довезла. Тому в окупантів чергові втрати, – стверджує Марина Савченко.

За її словами, інформацію справді поки не підтвердили. Але раніше такі ж дані наводив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він стверджував про загибель двох генералів, серед яких один таки з ФСБ. Однак тоді була інформація, що їх ліквідували поблизу населеного пункту Стара Збур'ївка

Дивіться відео до теми – херсонці ексклюзивно розповіли, як утекли з-під окупації