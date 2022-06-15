Про це 24 каналу ексклюзивно розповів речник Центру національного спротиву. Він також додав, що робота йде в рамках великої концепції "Національного спротиву України", а сама концепція базується на законі, який ухвалила Верховна Рада у 2021 році.
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Згідно з цим законом, є кілька напрямків підготовки до великого спротиву:
- територіальна оборона;
- рух опору, а саме – партизани.
Партизани – це не просто взяв до руки вила чи лопату і пішов робити "смерть ворогам" в тилу окупанта. Наші партизани – це досвідчені військові, які знають, що потрібно робити в тилу ворога і як правильно завдавати найбільшої шкоди,
– зазначив речник.
Центр національного спротиву відповідає за роботу з усіма громадянами України – просвітницька та навчальна діяльність є зоною відповідальності нашого Руху, додає він.
Як готують українських партизанів
За словами речника Центру національного спротиву, вони максимально готують бійців для боротьби із окупантами. Мовиться не лише про пряму фізичну боротьбу, а й про інші формати.
Ми могли спостерігати за такими в кінці лютого та на початку березня, коли наші люди виходили на масштабні акції протесту і казали в очі окупанту, що їм тут не раді,
– зазначив речник.
Після того, як окупаційна влада перейшла до контрдиверсійних заходів: пошук активних людей, викрадення – ми перейшли до інших форматів спротиву, повідомили у Центрі національного спротиву
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Методи боротьби українського підпілля актуальні й сьогодні
"Зараз найчастіше звичайні українці можуть побачити листівки, які розповсюджуються на тимчасово окупованих територіях. Також досить ефективним є саботаж тої чи іншої діяльності, наприклад підприємці на Півдні України чинять просто неймовірний економічний спротив окупантам", – зазначив речник Центру нацспротиву.
На цих територіях російські загарбники досі не можуть ввести рубль – їм дали таке завдання до червня, а вони цю місію активно провалили.
На окупованих територіях трапляються вибухи
- 22 травня прогримів вибух в тимчасово окупованому Енергодарі. Повідомлялося, що вибух стався у під'їзді, де проживає матір гауляйтера міста Андрія Шевчика.
- Унаслідок вибуху зрадник України та двоє його охоронців отримали поранення та потрапили в реанімацію.
- Інший вибух стався 30 травня у Мелітополі, де в центрі міста підірвано автомобіль. За даними місцевих ЗМІ, унаслідок вибуху, ймовірно, постраждала племінниця гауляйтера Євгена Балицького.
- Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що жертвою вибуху могла стати колаборантка Галина Данильченко. Вона після вибуху в Мелітополі захотіла піти у відставку, адже побоюється через своє життя.
- Що є причиною вибухів на окупованих територіях Запоріжжя – точно не відомо. Існує версія, що російське керівництво проводить "зачистки" серед колаборантів, які не виконують поставлені цілі. Або ж – вдала операція від наших партизанів, які активно діють на тимчасово окупованих землях.