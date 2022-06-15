Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал пресс-секретарь Центра национального сопротивления. Он также добавил, что работа идет в рамках большой концепции "Национального сопротивления Украины", а сама концепция базируется на законе, принятом Верховной Радой в 2021 году.

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Согласно этому закону, есть несколько направлений подготовки к Большому сопротивлению:

территориальная оборона;

движение сопротивления, а именно – партизаны.

Партизаны – это не просто взял в руки виллу или лопату и пошел делать "смерть врагам" в тылу оккупанта. Наши партизаны, это опытные военные, знающие, что нужно делать в тылу врага и, как правильно наносить наибольший вред,

– отмечает военный.

Центр национального сопротивления отвечает за работу со всеми гражданами Украины – просветительская и учебная деятельность является зоной ответственности нашего движения, добавляет он.

Что такое Центр национального сопротивления – официальная структура, работающая в рамках деятельности Сил Специальных Операций. Это абсолютно легальный правительственный проект, работающий сегодня в структуре ВСУ.

По словам представителя Центра национального сопротивления, они максимально готовят бойцов для борьбы с оккупантами. Речь идет не только о прямой физической борьбе, но и о других форматах.

Мы могли наблюдать за такими в конце февраля и начале марта, когда наши люди выходили на масштабные акции протеста и говорили в глаза кафиров, что им здесь не рады,

– отметил украинский защитник.

После того, как оккупационные власти перешли к контрдиверсионным мерам: поиск активных людей, похищение – мы перешли к другим форматам сопротивления, сообщили в Центре национального сопротивления

Важно о контрнаступлении ВСУ Имеем тактические успехи в продвижении в сторону Херсона, приближаемся к Томиной Балке, – Хлань

Методы борьбы украинского подполья актуальны и сегодня

"Сейчас чаще всего обычные украинцы могут увидеть листовки, которые распространяются на временно оккупированных территориях. Также достаточно эффективен саботаж той или иной деятельности, например предприниматели на юге Украины оказывают просто невероятное экономическое сопротивление оккупантам", – делится представитель Центра национального сопротивления.

На этих территориях российские захватчики до сих пор не могут ввести рубль – им дали такую задачу до июня, а они эту миссию активно провалили, говорит он.

На оккупированных территориях случаются взрывы

22 мая прогремел взрыв во временно оккупированном Энергодаре. Сообщалось, что взрыв произошел в подъезде, где проживает мать гауляйтера Андрея Шевчика.

В результате взрыва предатель Украины и двое его охранников получили ранения и попали в реанимацию.

Другой взрыв произошел 30 мая в Мелитополе, где в центре города взорвался автомобиль. По данным местных СМИ, в результате взрыва, вероятно, пострадала племянница гауляйтера Евгения Балицкого.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что жертвой взрыва могла стать коллаборант Галина Данильченко. Она после взрыва в Мелитополе захотела уйти в отставку, ведь опасается за свою жизнь.

Что является причиной взрывов на оккупированных территориях Запорожья – точно неизвестно. Существует версия, что российское руководство проводит "зачистки" среди коллаборантов, не выполняющих поставленные цели. Или же – удачная операция от наших партизан, активно действующих на временно оккупированных землях.

Интервью со спикером Центра национального сопротивления: смотрите видео