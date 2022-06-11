Один з них армійський, один – "фсб-шний". Останній відповідав за проведення так званого "референдуму" на Херонщині. Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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За словами Арестовича, прізвища ліквідованих уточняють. Окупанти загинули біля населеного пункту Стара Збур'ївка.

Успіхи української артилерії

У селах Дмитрівка та чарівне на Херсонщині наші бійці влучили у 2 склади ворожих боєприпасів. Біля села Чикалово, що теж в Херсонській області, артилеристи ЗСУ ліквідували близько 200 ворожих солдат. До слова, Арестович зазначив, що там підтвердили наявність сирійських найманців.

Також склад боєприпасів та паливно-мастильних боєприпасів накрили у Бериславському районі Херсонщини.

Радник додав, що успіхи є і на Запоріжжі, інформація про це ще надійде.

Інші ліквідовані російські генерали та найманці

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ вже ліквідували 31 900 загарбників. Серед них і багато окупантів "високого рангу", тобто командирів та генералів. Журналістам вдалось дізнатись імена 3 тисяч загиблих росіян. При цьому 18% є загиблими офіцерами

У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова, якого знищили 5 червня під Попасною – поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ. Окупант мав позивний "туман".

Крім того, 5 червня вбили одного із найвідоміших російських найманців ПВК Вагнера – Володимира Анданова, бурята із позивним "Ваха". Він став "відомим" ще у 2014 році, коли прийшов з війною на Донбас. Відео з його участю розвіяло пропагандистський міф, мовляв, "російських військових там немає".

Також 24 травня повідомляли про смерть генерал-майора військово-повітряних сил у відставці Канамата Боташева. Він ще в березні летів на штурмовику Су-25, який збили українські війська.

У Комишувасі 31 травня ліквідували Заура Дімаєва – заступника командира четвертого батальйону спецполку імені Кадирова.

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