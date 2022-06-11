Один из них армейский, один – "ФСБ-шный". Последний отвечал за проведение так называемого "референдума" в Херонщине. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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По словам Арестовича, фамилии ликвидированных уточняют. Оккупанты погибли возле населенного пункта Старая Збурьевка.

Успехи украинской артиллерии

В селах Дмитровка и волшебное в Херсонской области наши бойцы попали в 2 склада вражеских боеприпасов. Возле села Чикалово, тоже в Херсонской области, артиллеристы ВСУ ликвидировали около 200 вражеских солдат. К слову, Арестович отметил, что там подтвердили наличие сирийских наемников.

Также состав боеприпасов и горюче-смазочных боеприпасов накрыли в Бериславском районе Херсонщины.

Советник добавил, что успехи есть и в Запорожье, информация об этом еще поступит.

Другие ликвидированы российские генералы и наемники

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ уже ликвидировали 31 900 захватчиков. Среди них и многие оккупанты "высокого ранга", то есть командиров и генералов. Журналистам удалось узнать имена 3 тысячи погибших россиян. При этом 18% погибших офицеров.

В ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерал-майора Романа Кутузова, уничтоженного 5 июня под Попасной – вблизи трассы Артемовск – Лисичанск. Оккупант имел позывной "туман".

Кроме того, 5 июня убили одного из известнейших российских наемников ПВК Вагнера – Владимира Анданова, бурят с позывным "Ваха". Он стал "известен" еще в 2014 году, когда пришел с войной на Донбасс. Видео с его участием развеяло пропагандистский миф, мол, "русских военных там нет".

Также 24 мая сообщалось о смерти генерал-майора военно-воздушных сил в отставке Канамата Боташева. Он еще в марте летел на штурмовике Су-25, сбитом украинскими войсками.

В Камышевахе 31 мая ликвидировали Заура Димаева – заместителя командира четвертого батальона спецполка имени Кадырова.

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