В то же время журналисты отмечают, что цифры очень приблизительны. В частности, потому, что только ориентировочно о 40 – 60% от всех погибших вспоминает власть или пресса.

Заметьте 30 350 ликвидированных кафиров, много уничтоженной техники: свежие потери врага по состоянию на 30 мая

Журналисты установили имена более 3 тысяч погибших в Украине россиян

Российская служба ВВС и волонтеры находят данные о погибшем российском военном, опираясь на сообщения глав российских регионов и на публикации местных СМИ. Каждый раз известно хотя бы имя и фамилию погибшего военного.

В настоящее время удалось подтвердить информацию о 3052 погибших солдатах и офицерах,

– говорится в сообщении.

Кое-где для погибших на войне в Украине выделяют целые аллеи. В частности, издание ознакомилось с 11 кладбищами в Ставрополе, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Балашихе, под Ульяновском и в Калининградской области.

Заметьте , Россия, вероятно, понесла в войне сокрушительные потери среди офицерского состава, – разведка Британии.

Погибших после 24 февраля российских военных установить просто – у них возраст от 18 до 40 лет, на кресте – фото в военной форме, а на могиле – венки от минобороны России. Однако имена только части погибших звучали в публичном пространстве. Например:

только 50% из похороненных на Архангельском кладбище близ Ульяновска. Там появилось 42 могилы, вместо этого известны в публично имена только 21 военного;

30% – с кладбища Курган в Казани;

еще 30% – с Михайловского кладбища у Ставрополя;

100% – с военной аллеи Копанского кладбища близ Краснодара.

То есть мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, ведущий ВВС, может содержать по меньшей мере на 40 – 60% меньше погибших имен, чем реально похоронено в России,

– говорится в сообщении.

Россия потеряла по меньшей мере 3 генерала и многие офицеры

Изданию также известно о гибели не менее 3 российских генералов. В частности, 24 мая сообщили о смерти генерал-майора военно-воздушных сил в отставке Канамата Боташева. Он в марте выполнял задание на штурмовике Су-25, сбитом украинскими войсками.

"Украинские власти ранее сообщали о гибели еще 7 российских генералов, по меньшей мере два из них – Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев – оказались живы, периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины", – сообщило издание.

Также добавили, что в армии оккупанта погибают многие офицеры. В частности, среди установленных изданием имен – 18% являются погибшими офицерами:

152 – это так называемые старшие офицеры – генералы, полковники, подполковники, майоры;

405 – младшие офицеры армии.

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Объяснили, что потери связаны с тем, что в армии оккупанта большинство функций из руководства боем берут на себя именно офицеры, а в войсках стран НАТО – многие задачи уполномочены решать сержанты, капралы и другие младшие чины.

Обратите внимание! Впервые Россия заговорила о своих потерях 27 февраля – гибели кадрового офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих. 25 марта – гибель 1351 человека. 7 апреля большие потери признал представитель Путина Дмитрий Песков, сказав: "Да, у нас значительные потери, это огромная трагедия для нас". Однако цифры не назвал.

Кратко о потерях россиян в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине Владимир Путин использует своих людей как "пушечное мясо". По состоянию на 30 мая известно о гибели 30 350 человек.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что Россия потеряла на войне по меньшей мере 35 тысяч бойцов , и это без боевиков из псевдореспублик. Добавил также, что если считать, сколько погибло "мобилизованных" из псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР", то не плюс еще 20 тысяч. Советник Андрея Ермака объяснил, что потери – колоссальные.

Известно, что Россия не хочет уносить тела своих погибших. Буквально 19 мая Укрзализныця призвала российскую сторону унести тела оккупантов. Ведь Украина вынуждена уже три месяца хранить тела россиян в рефрижераторных вагонах . Там сотни тел русских солдат.

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