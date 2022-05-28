Путин подписал закон, устанавливающий нижний возрастной предел для контрактников

Как пишут российские СМИ, Путин снял ограничения по возрасту для контрактников. До недавнего времени заключить контракт с российским Минобороны могли граждане в возрасте 18 – 40 лет, а также иностранцы до 30 лет.

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Но российский диктатор подписал закон, устанавливающий только нижний предел в 18 лет.

"Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте 18 лет", – говорится в документе.

Из закона, который подписал Путин, следует, что теперь контрактниками в России могут стать люди, которым за 40 лет.

Как в России решили снять возрастные ограничения

Россия еще официально не объявила войну Украине, ведь прикрывается пропагандистским термином "специальная операция". Объявление войны позволило бы Путину объявить всеобщую мобилизацию в России, а не пытаться провести ее скрытно.

Кроме того, Россия фактически смогла бы отправлять на фронт срочников. Кремль и так это делает, но не признает на официальном уровне. Однако объявление войны в Украине имеет и негативные последствия для Москвы. В частности, это позволило бы Украине наносить ответные удары по российской территории.

28 мая потери личного состава России в войне с Украиной достигли круглой отметки в 30 тысяч . Такие потери вооруженные силы России понесли всего немного больше, чем три календаря месяца вторжения.

Достойно внимания Россия продолжает скрытую мобилизацию, в том числе и на оккупированных территориях

Российские войска имеют ощутимую кадровую проблему, из-за чего подтягивали на фронт кадыровцев и наемников из Сирии и Ливана. После этого в Госдуму подали законопроект , который и подписал Путин. Речь идет о снятии возрастных ограничений для контрактников.

В Пентагоне подтвердили, что Россия испытывает проблемы с личным составом и пытается всеми возможными способами пополнить его . Интересно, что возраст потенциального участника так называемой "спецоперации" вырос до 50 лет.

К сожалению, Россия принудительно мобилизует даже украинцев на временно оккупированных территориях. Источники 24 канала сообщили, что Россия планирует мобилизовать около 15 тысяч человек на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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