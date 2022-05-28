Путін підписав закон, який встановлює нижню вікову межу для контрактників

Як пишуть російські ЗМІ, Путін зняв обмеження за віком для контрактників. Донедавна укласти контракт з російським Міноборони могли громадяни у віці 18 – 40 років, а також іноземці до 30 років.

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Та російський диктатор підписав закон, який встановлює лише нижню межу у 18 років.

"Перший контракт про проходження військової служби має право укладати громадяни (іноземні громадяни) у віці з 18 років", – йдеться у документі.

Із закону, який підписав Путін, випливає, що відтепер контрактниками у Росії можуть стати люди, яким за 40 років.

Як у Росії вирішили зняти вікові обмеження

Росія досі офіційно не оголосила війну Україні, адже прикривається пропагандистським терміном "спеціальна операція". Оголошення війни дозволило б Путіну оголосити загальну мобілізацію у Росії, а не намагатися провести її приховано.

Окрім того, Росія б фактично змогла відправляти на фронт строковиків. Кремль і так це робить, однак не визнає на офіційному рівні. Проте оголошення війни Україні має і негативні наслідки для Москви. Зокрема, це б дозволило Україні завдавати удари у відповідь по російській території.

28 травня втрати особового складу Росії у війні з Україною сягнули круглої позначки у 30 тисяч. Таких втрат збройні сили Росії зазнали всього за трішки більше, аніж три календарі місяці вторгнення.

Варте уваги Росія продовжує приховану мобілізацію, зокрема й на окупованих територіях

Російські війська мають відчутні кадрові проблема, через що підтягували на фронт кадирівців та найманців із Сирії та Лівану. Після цього у Держдуму подали законопроєкт, який і підписав Путін. Йдеться про зняття вікових обмежень для контрактників.

У Пентагоні підтвердили, що Росія має проблеми з особовим складом та намагається всіма можливими способами поповнити його. Цікаво, що вік потенційного учасника так званої "спецоперації" зріс до 50 років.

На жаль, Росія примусово мобілізує навіть українців на тимчасово окупованих територіях. Джерела 24 каналу повідомили, що Росія планує мобілізувати близько 15 тисяч людей на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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