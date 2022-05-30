Натомість журналісти зауважують, що цифри дуже приблизні. Зокрема тому, що далеко не про всіх загиблих згадує влада чи преса.

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Журналісти встановили імена понад 3 тисяч загиблих в Україні росіян

Російська служба ВВС та волонтери знаходять повідомлення про загиблого російського військового, опираючись на повідомлення глав російських регіонів та на публікації місцевих ЗМІ. Щоразу відомо хоча б ім'я та прізвище загиблого військового.

Наразі вдалося підтвердити інформацію про 3052 загиблих солдатів та офіцерів,

– мовиться у повідомленні.

Подекуди для загиблих на війні в Україні виділяють цілі алеї. Зокрема видання ознайомилось з 11-ма цвинтарями у Ставрополі, Казані, Краснодарі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Балашихі, під Ульяновськом та в Калінінградській області.

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Загиблих після 24 лютого російських військових встановити просто – всі вони мають вік від 18 до 40 років, на хресті – фото у військовій формі, а на могилі – вінки від міноборони Росії. Проте імена тільки частини загиблих звучали у публічному просторі. Наприклад:

тільки 50% на Архангельському цвинтарі поблизу Ульяновська, адже там з'явилось 42 могили, натомість відомі у публічно імена тільки 21 військового;

30% – на кладовищі Курган у Казані;

ще 30% – на Михайлівському цвинтарі біля Ставрополя;

100% – на військовій алеї Копанського цвинтаря поблизу Краснодара.

Тобто ми можемо припустити, що список підтверджених втрат, який веде ВВС, може містити щонайменше на 40 – 60% менше загиблих імен, ніж реально поховано в Росії,

– мовиться у повідомленні.

Росія втратила щонайменше 3 генералів та багато офіцерів

Виданню також відомо про загибель щонайменше 3 російських генералів. Зокрема 24 травня повідомили про смерть генерал-майора військово-повітряних сил у відставці Канамата Боташева. Він у березні виконував завдання на штурмовику Су-25, який збили українські війська.

"Українська влада раніше повідомляла про загибель ще 7 російських генералів, щонайменше два з них – Магомед Тушаєв і Андрій Мордвічов – виявилися живими, періодично з'являються на відеозаписах і продовжують брати участь у бойових діях на території України", – повідомило видання.

Також додали, що у армії окупанта гине багато офіцерів. Зокрема серед встановлених виданням імен – 18% є загиблими офіцерами:

152 – це так звані старші офіцери – генерали, полковники, підполковники, майори;

405 – молодші офіцери армії.

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Пояснили, що втрати пов'язані з тим, що у армії окупанта більшість функцій з керівництва боєм беруть він саме офіцери, натомість у військах країн НАТО – багато завдань уповноважені вирішувати сержанти, капрали та інші молодші чини.

Зверніть увагу! Вперше Росія заговорила про свої втрати 27 лютого – визнала загибель кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова. 2 березня – визнала загибель 498 російських військовослужбовців. 25 березня – загибель 1351 особи. 7 квітня великі втрати визнав речник Путіна Дмитро Пєсков, сказавши: "Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас". Проте цифру не назвав.

Коротко про втрати росіян в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні Володимир Путін використовує своїх людей як "гарматне м'ясо". Станом на 30 травня відомо про загибель 30 350 осіб.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росія втратила на війні щонайменше 35 тисяч бійців, і це без бойовиків з псевдореспублік. Додав також, що, якщо рахувати, скільки загинуло "мобілізованих" з псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР", то аби не плюс ще 20 тисяч. Радник Андрія Єрмака пояснив, що втрати – колосальні.

Відомо, що Росія не хоче забирати тіла своїх загиблих. Буквально 19 травня Укрзалізниця закликала російську сторону забрати тіла окупантів. Адже Україна змушена вже три місяці зберігати тіла росіян у рефрижераторних вагонах. Там сотні тіл російських солдатів.

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