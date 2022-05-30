Натомість журналісти зауважують, що цифри дуже приблизні. Зокрема тому, що далеко не про всіх загиблих згадує влада чи преса.
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Журналісти встановили імена понад 3 тисяч загиблих в Україні росіян
Російська служба ВВС та волонтери знаходять повідомлення про загиблого російського військового, опираючись на повідомлення глав російських регіонів та на публікації місцевих ЗМІ. Щоразу відомо хоча б ім'я та прізвище загиблого військового.
Наразі вдалося підтвердити інформацію про 3052 загиблих солдатів та офіцерів,
– мовиться у повідомленні.
Подекуди для загиблих на війні в Україні виділяють цілі алеї. Зокрема видання ознайомилось з 11-ма цвинтарями у Ставрополі, Казані, Краснодарі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Балашихі, під Ульяновськом та в Калінінградській області.
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Загиблих після 24 лютого російських військових встановити просто – всі вони мають вік від 18 до 40 років, на хресті – фото у військовій формі, а на могилі – вінки від міноборони Росії. Проте імена тільки частини загиблих звучали у публічному просторі. Наприклад:
- тільки 50% на Архангельському цвинтарі поблизу Ульяновська, адже там з'явилось 42 могили, натомість відомі у публічно імена тільки 21 військового;
- 30% – на кладовищі Курган у Казані;
- ще 30% – на Михайлівському цвинтарі біля Ставрополя;
- 100% – на військовій алеї Копанського цвинтаря поблизу Краснодара.
Тобто ми можемо припустити, що список підтверджених втрат, який веде ВВС, може містити щонайменше на 40 – 60% менше загиблих імен, ніж реально поховано в Росії,
– мовиться у повідомленні.
Росія втратила щонайменше 3 генералів та багато офіцерів
Виданню також відомо про загибель щонайменше 3 російських генералів. Зокрема 24 травня повідомили про смерть генерал-майора військово-повітряних сил у відставці Канамата Боташева. Він у березні виконував завдання на штурмовику Су-25, який збили українські війська.
"Українська влада раніше повідомляла про загибель ще 7 російських генералів, щонайменше два з них – Магомед Тушаєв і Андрій Мордвічов – виявилися живими, періодично з'являються на відеозаписах і продовжують брати участь у бойових діях на території України", – повідомило видання.
Також додали, що у армії окупанта гине багато офіцерів. Зокрема серед встановлених виданням імен – 18% є загиблими офіцерами:
- 152 – це так звані старші офіцери – генерали, полковники, підполковники, майори;
- 405 – молодші офіцери армії.
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Пояснили, що втрати пов'язані з тим, що у армії окупанта більшість функцій з керівництва боєм беруть він саме офіцери, натомість у військах країн НАТО – багато завдань уповноважені вирішувати сержанти, капрали та інші молодші чини.
Коротко про втрати росіян в Україні
- З початку повномасштабної війни в Україні Володимир Путін використовує своїх людей як "гарматне м'ясо". Станом на 30 травня відомо про загибель 30 350 осіб.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росія втратила на війні щонайменше 35 тисяч бійців, і це без бойовиків з псевдореспублік. Додав також, що, якщо рахувати, скільки загинуло "мобілізованих" з псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР", то аби не плюс ще 20 тисяч. Радник Андрія Єрмака пояснив, що втрати – колосальні.
- Відомо, що Росія не хоче забирати тіла своїх загиблих. Буквально 19 травня Укрзалізниця закликала російську сторону забрати тіла окупантів. Адже Україна змушена вже три місяці зберігати тіла росіян у рефрижераторних вагонах. Там сотні тіл російських солдатів.
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