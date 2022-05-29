ЗСУ на той світ відправили командира роти Вигуляра

Так, наші воїни подарували Олександру Вигуляру квиток на лаву VIP-шанувальників його улюбленого виконавця – Кобзона. Про це повідомили у СтратКомі Збройних Сил України.

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Так, ЗСУ ліквідували командира парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра.

3 місяці тому під Вязьмой він разом зі своєю ротою реконструював "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Втім, при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло.

Свіжі втрати ворога

ЗСУ щодня наближають нашу перемогу, завдаючи окупантам значних втрат. Так, станом на 95-ий день повномасштабної війни українські воїни ліквідували 30 150 російських окупантів, а кількість знищеної ворожої техніки рахують сотнями та тисячами:

особового складу – близько 30 150 осіб;

танків – 1 338 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 270 одиниць;

артилерійських систем – 631 одиниця;

реактивних систем залпового вогню – 203 одиниці;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 207 одиниць;

гелікоптерів – 174 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 504 одиниці;

крилатих ракет – 116 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 240 одиниць;

спеціальної техніки – 48 одиниць.

При цьому слід пам'ятати, що цифри є орієнтовними. Активні бойові дії тривають щохвилини, тому назвати точну кількість ліквідованих окупантів та знищеної техніки просто неможливо. Втім, це не може не тішити, адже вбитих загарбників може бути набагато більше.

Невдачі росіян: останні новини

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вчора, 28 травня, наші воїни знищили особового складу – до 33. Крім того, окупанти втратили 1 танк та 5 АТТ.

Воїнам 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" вдалося ліквідувати чимало російської техніки.

Захисники Запоріжжя знешкодили майже 20 окупантів і знищили купу техніки, зокрема: танк – 1; самохідних артилерійських установок – 1; бойових броньованих машин – 2; БПЛА "Орлан -10" – 3; автомобільної техніки – 4; мінометів – 5.

Сьогодні, 29 травня, вранці наші захисники показали нове майстерне знищення окупантів – "колискове відео", яке подобається кожному українцю. Як тільки службовці ЗСУ побачили ворожу техніку, майже одразу відправили їй "подарунок". Удар спричинив пожежу, а транспорт почав їхати в інший бік.

Один із блискавичних моментів знищення орків було знято на відео. На ньому оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили у Херсонській області ворожий КамАЗ "Тайфун" із особовим складом противника. Все згоріло в одну мить, перетворившись на факели.

До теми – 95 день війни. Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео