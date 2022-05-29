Також ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Про це свідчить інформація щодо оперативної обстановка на південно-східному напрямку.

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Захисники Запоріжжя нищать росіян

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, надають адекватну відповідь ворогу та знищують його особовий склад та військову техніку.

Так, впродовж минулої доби було знищено:

особового складу – 7 осіб, 12 поранено;

7 осіб, 12 поранено; танк – 1;

1; самохідних артилерійських установок – 1;

1; бойових броньованих машин – 2;

2; БПЛА "Орлан -10" – 3;

3; автомобільної техніки – 4;

4; мінометів – 5.

У відомстві підкреслили, що підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання, ведуть оборонні дії, завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Противник здійснював вогневе ураження українських військ по всій лінії зіткнення. Проводив повітряну розвідку з метою виявлення та подавлення елементів системи вогню наших підрозділів, вів контрбатарейну боротьбу. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Ольгівського. Ворожих обстрілів зазнало Гуляйполе та село Преображенка.

Крім того, ворог обстрілював позиції підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння в районі населених пунктів Оріхів, Времівка, Ольгівське, Залізничне, Комишуваха, Полтавка, Білогір'я, Гуляйполе, Новомиколаївка, Новопіль, Новосілка, Кам'янське, Степове, Гуляйпільське.

На тимчасово зайнятих противником територіях продовжується проведення протиправних дій щодо місцевого населення. Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилено контррозвідувальний режим. Мирним жителям перешкоджають у виїзді на підконтрольну Україні територію.

Окупанти здійснюють залякування представників легітимних органів місцевої влади, установ та організацій, їх родин, з метою створення в зайнятих містах проросійських адміністрацій. Фіксуються випадки колаборації.

Також, ворог продовжує здійснювати інформаційно-психологічний вплив на громадян, розповсюджуючи брехливу ворожу пропаганду через захоплені ЗМІ, інформаційні бюлетені та телеграм-пабліки. Так, орки обстріляли Василівку й звинуватили в цьому ЗСУ.

Впродовж минулої доби окупанти увірвалися зі зброєю до Таврійського державного агротехнологічного університету та Мелітопольського педагогічного університету. Вони погрожували співробітникам, щоб ті "об'єдналися".

В Малій Токмачці Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу рашистами отримав вогнепальне-уламкове поранення місцевий чоловік.

Крім того, було частково пошкоджено виробничу зону, адміністративну будівлю, їдальню для засуджених Оріхівської ВК № 88 та автобус "БАЗ", який належить місцевому жителю.

Зауважується, що тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім міста Оріхів та Гуляйполе).

Також продовжується направлення гуманітарних вантажів на тимчасово окуповані території області. Військово-цивільна адміністрація збирає списки потреб та згідно з ними відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів районів всім необхідним.

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