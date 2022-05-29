Также противник продолжает инженерное оборудование позиций. Об этом свидетельствует информация об оперативной обстановке на юго-восточном направлении.
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Защитники Запорожья уничтожают россиян
Военнослужащие Сил обороны в Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции, предоставляют адекватный ответ врагу и уничтожают его личный состав и военную технику.
Так, за прошедшие сутки было уничтожено:
- личного состава – 7 человек, 12 ранены;
- танк – 1;
- самоходных артиллерийских установок – 1;
- боевых бронированных машин – 2;
- БПЛА "Орлан-10" – 3;
- автомобильной техники – 4;
- минометов – 5.
В ведомстве подчеркнули, что подразделения Запорожской отдельной бригады территориальной обороны продолжают выполнять поставленные задачи, ведут оборонительные действия, нанося урон противнику по всей длине линии фронта в зоне ответственности.
Какая ситуация на Запорожском направлении
- Противник производил огненное поражение украинских войск по всей линии столкновения. Проводил воздушную разведку с целью выявления и подавления элементов огня наших подразделений, вел контрбатарейную борьбу. Вражеская армейская авиация действовала близ Ольговского. Вражеские обстрелы потерпели Гуляйполе и село Преображенка.
- Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов Орехов, Времевка, Ольговское, Железнодорожное, Камышеваха, Полтавка, Белогорье, Гуляйполе, Новониколаевка, Новополь, Новоселка, Каменское, Гуляйпольское.
- На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Мирным жителям препятствуют выезде на подконтрольную Украине территорию.
- Оккупанты осуществляют запугивание представителей легитимных органов местной власти, учреждений и организаций, их семей, с целью создания в занятых городах пророссийских администраций. Фиксируются случаи коллаборации.
- Также враг продолжает оказывать информационно-психологическое влияние на граждан, распространяя лживую вражескую пропаганду через захваченные СМИ, информационные бюллетени и телеграмм-паблики. Да, орки обстреляли Васильевку и обвинили в этом ВСУ.
- За прошедшие сутки оккупанты ворвались с оружием в Таврический государственный агротехнологический университет и Мелитопольский педагогический университет. Они угрожали сотрудникам, чтобы те объединились.
- В Малой Токмачке Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов рашистами получил огнестрельно-обломочное ранение местный мужчина.
- Кроме того, были частично повреждены производственная зона, административное здание, столовая для осужденных Ореховской ВК № 88 и автобус "БАЗ", принадлежащий местному жителю.
- Примечательно, что временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме города Орехов и Гуляйполе).
- Также продолжается направление гуманитарных грузов на временно оккупированные территории области. Военно-гражданская администрация собирает списки потребностей и по ним отправляет гуманитарные грузы, чтобы обеспечить жителей районов всем необходимым.
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