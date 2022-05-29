ВСУ на тот свет отправили командира роты Выгуляра
Да, наши воины подарили Александру Выгуляру билет на скамью VIP-поклонников его любимого исполнителя – Кобзон. Об этом сообщили в Страткоме Вооруженных Сил Украины.
Главное Удары по Дергачам и Мерефи и массовые обстрелы Донбасса: основное за 95 день войны
Так, ВСУ ликвидировали командира парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии капитана Александра Выгуляра.
3 месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Впрочем, при встрече с украинскими воинами это не помогло.
Свежие потери врага
ВСУ ежедневно приближают нашу победу, нанося оккупантам значительные потери. Так, по состоянию на 95-й день полномасштабной войны украинские воины ликвидировали 30 150 российских кафиров , а количество уничтоженной вражеской техники считают сотнями и тысячами.
- личного состава – около 30 150 человек;
- танков – 1338 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 270 единиц;
- артиллерийских систем – 631 единица;
- реактивных систем залпового огня – 203 единицы;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы;
- крылатых ракет – 116 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2240 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
При этом следует помнить, что цифры ориентировочные. Активные боевые действия продолжаются ежеминутно, поэтому назвать точное количество ликвидированных кафиров и уничтоженной техники просто невозможно. Впрочем, это не может не радовать, ведь убитых захватчиков может быть гораздо больше.
Неудачи россиян: последние новости
- Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вчера, 28 мая, наши воины уничтожили личного состава – до 33. Кроме того, кафиры потеряли 1 танк и 5 АТТ.
- Воинам 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" удалось ликвидировать немало российской техники .
- Защитники Запорожья обезвредили почти 20 кафиров и уничтожили кучу техники, в том числе: танк – 1; самоходных артиллерийских установок – 1; боевых бронированных машин – 2; БПЛА "Орлан-10" – 3; автомобильной техники – 4; минометов – 5.
- Сегодня, 29 мая, утром наши защитники показали новое искусное уничтожение оккупантов – "колыбельное видео", которое нравится каждому украинцу. Как только служащие ВСУ увидели вражескую технику, почти сразу отправили ей "подарок". Удар нанес пожар, а транспорт начал ехать в другую сторону.
- Один из молниеносных моментов уничтожения орков был снят на видео. На нем операторы Сил специальных операций ВСУ уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.
К теме – 95-й день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео