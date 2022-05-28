Российская техника снова запылала

Защитникам удалось отправить российскую технику вслед за кораблем. В этом им помог противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

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От слова "пуск" к уничтожению вражеской техники – всего несколько секунд. Несколько секунд, в которых понимание: мы уничтожаем тех, кто стремится уничтожить Украину,

– рассказали в бригаде.

Бойцы опубликовали видео, как уничтожили технику врага. Сначала на кадрах заметно, как воины целятся, тогда удар, а дальше радость от новых потерь противника.

Смотрите видео, как ВСУ уничтожают технику кафиров:

Что известно о потерях врага на войне

Российская армия, которую считают "второй в мире", терпит в Украине колоссальные потери. По состоянию на 28 мая Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 30 тысяч вражеских армейцев . Только за последние сутки они поквитались с 250 оккупантами. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, ПВО, крылатых ракет.

Общие потери врага за все время войны составляют:

танков – 1 330 единиц;

боевых бронированных машин – 3 258 единиц;

артиллерийских систем – 628 единиц;

реактивных систем залпового огня – 203 единиц;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолетов – 174 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 единиц;

крылатых ракет – 116 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

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Кстати, только на Юге Украины за 27 мая наши защитники сбили 6 российских вертолетов Ми-8, которые наносили удары по позициям ВСУ. Украинские бойцы осуществили контратаку во время которой уничтожили 63 кафиров, 3 современных танка Т-72, реактивную систему залпового огня "Град", а также артиллерийскую установку.

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